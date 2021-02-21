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Юран: «Скованность игроков СКА давала о себе знать, ЦСКА давил»

21 февраля 2021, 17:05
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)2 : 0Логотип футбольный клуб СКА-ХабаровскСКА-ХабаровскМатч завершен

Главный тренер «СКА-Хабаровск» Сергей Юран поделился мыслями после матча 1/8 финала Кубка России с ЦСКА (0:2).

Доволен парнями. Играли с ЦСКА в гостях. Матч разделился на две стадии. Сначала нас было 11, а потом игрок получил красную. Для нас это было проблематично. После удаления борьба ушла и что-то изменить мы уже не смогли. Но парни — молодцы, всё-таки бились, старались. Претензий предъявить не могу. В первом тайме действовали хорошо, быстро атаковали и где-то даже получалось. Но скованность давала о себе знать, ЦСКА давил. Не хватало раскрепощённости, особенно в атаке.

Сегодня были неплохие погодные условия. Думаю, в такую погоду можно играть. Ничего сверхъестественного. В Германии такая же погода, чемпионат мы заканчивали в «+5». Ну да, снежок. Но что теперь, Кубок не проводить в таких условиях?

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Все комментарии
oFANATo
oFANATo
21 февраля в 18:37
Класс игроков ЦСКА сказался на конечном результате матча.
mihaluch
mihaluch
21 февраля в 18:32
У ЦСКА класс конечно выше что и сказалось в конечном итоге.
Caniggia
Caniggia
21 февраля в 18:04
У Юрана все команды бойцовские. Умеет он настроить своих ребят "умирать" на поле. Жаль, что случилось удаление. Хабаровску зачёт и респект!
КЭТиК
КЭТиК
21 февраля в 17:54
Проиграли очень достойно.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
21 февраля в 17:33
Все-таки разница в классе команд ощущалась. А удаление окончательно развеяло сомнения в конечном результате. В конце матча ЦСКА имел реальные шансы довести счет матча до разгромного. Рондон подает надежды, что может пригодится в составе ЦСКА. А хабаровчане все равно молодцы - достойно бились с более сильной командой.
Q-J-G
Q-J-G
21 февраля в 17:08
Соперник был очень достойный.
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