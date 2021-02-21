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«Работа даёт свои плоды». Ахметов — о победе над «СКА-Хабаровск»

21 февраля 2021, 21:38
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)2 : 0Логотип футбольный клуб СКА-ХабаровскСКА-ХабаровскМатч завершен

Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов поделился мыслями после победы в матче 1/8 финала Кубка России со «СКА-Хабаровск» (2:0).

Работа дает свои плоды. Я рад, что забил, команда выиграла. В хорошем настроении готовимся к чемпионату.

Конечно, немного требуется адаптация после теплых сборов, но мы знали, что будет и предполагали такое состояние поля, поэтому мы были максимально готовы, играли в равных условиях, выходили сконцентрированными и с первой минуты были активны.

У нас были свои заготовки и план на игру, которого мы придерживались и хотели воплотить в игре. Соответственно гол многое упростил в наших комбинациях, нашей игре. Хорошо, что забили в первом тайме. Стало больше острых моментов и атак получаться.

Чувствую себя хорошо, под конец немного подустал, конечно, поле непривычное, ноги забиваются, но ничего, дотерпел. Через такие игры как раз и набирается оптимальное состояние.

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Все комментарии
ermak6848
ermak6848
22 февраля в 08:09
это даже слепой приметит...
SHMEL
SHMEL
21 февраля в 23:32
ЦСКА сегодня очень понравился. Хотя номинально соперник был заведомым аутсайдером, но видно было, что они пытались прыгнуть выше головы и показать себя с лучшей стороны.
Союзник противников
Союзник противников
21 февраля в 22:41
Неужели Баба Яга-Костяная нога оживёт???
нечитайло
нечитайло
21 февраля в 21:58
Ну и соперник не ровня
cska1948
cska1948 ответ Q-J-G (раскрыть)
21 февраля в 21:44
Я бы сегодняшнею игру со СКА назвал контрольной, в условия максимально приближенных к боевым, перед возобновлением чемпионата.
Q-J-G
Q-J-G
21 февраля в 21:39
Победа над СКА, не показатель...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
21 февраля в 21:39
Смотрел его интервью на ютюбе
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