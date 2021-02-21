«Работа даёт свои плоды». Ахметов — о победе над «СКА-Хабаровск»

Полузащитник ЦСКА поделился мыслями после победы в матче 1/8 финала Кубка России со « СКА -Хабаровск» (2:0).

Работа дает свои плоды. Я рад, что забил, команда выиграла. В хорошем настроении готовимся к чемпионату.

Конечно, немного требуется адаптация после теплых сборов, но мы знали, что будет и предполагали такое состояние поля, поэтому мы были максимально готовы, играли в равных условиях, выходили сконцентрированными и с первой минуты были активны.

У нас были свои заготовки и план на игру, которого мы придерживались и хотели воплотить в игре. Соответственно гол многое упростил в наших комбинациях, нашей игре. Хорошо, что забили в первом тайме. Стало больше острых моментов и атак получаться.

Чувствую себя хорошо, под конец немного подустал, конечно, поле непривычное, ноги забиваются, но ничего, дотерпел. Через такие игры как раз и набирается оптимальное состояние.