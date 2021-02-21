Мусаев: «Нельзя давать столько форы такому сопернику, как „Сочи“»

Главный тренер «Краснодара» поделился мыслями после поражения от «Сочи» (1:2) в матче 1/8 финала Кубка России.

Результат — это самое главное в футболе. Какие бы сейчас ни находились плюсы и оправдания, мы не смогли решить ту задачу, которую ставили сами себе. Мы хотели бороться за этот трофей. Это был настоящий кубковый матч. Много борьбы, мало свободных зон. Дело было в мелочах.

В начале второго тайма мы с ними плохо справились, подбирали мало мячей. Все эти мелочи вылились в пропущенный гол. Затем мы стали больше рисковать и пропустили второй мяч. Концовку провели хорошо, но нельзя давать столько форы такому сопернику, как «Сочи».

Сегодня меньше вопросов, чем по матчу с загребским «Динамо». Конечно, надо улучшать игру в обороне. Мы не имеем права давать сопернику столько шансов. Сыграли очень легко.

Камболов не разминался? Не смотрел за ним. Есть тренер по физподготовке, который отвечает за разминку запасных. Думаю, что он был готов. Не сказал бы, что он вышел плохо, поэтому не вижу тут проблем. Шапи? Нужно было обострять и брать ответственность на себя. Ничего страшного. Хорошо, что он это делает.