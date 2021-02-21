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Мусаев: «Нельзя давать столько форы такому сопернику, как „Сочи“»

21 февраля 2021, 19:54
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар1 : 2Логотип футбольный клуб СочиСочиМатч завершен

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев поделился мыслями после поражения от «Сочи» (1:2) в матче 1/8 финала Кубка России.

Результат — это самое главное в футболе. Какие бы сейчас ни находились плюсы и оправдания, мы не смогли решить ту задачу, которую ставили сами себе. Мы хотели бороться за этот трофей. Это был настоящий кубковый матч. Много борьбы, мало свободных зон. Дело было в мелочах.

В начале второго тайма мы с ними плохо справились, подбирали мало мячей. Все эти мелочи вылились в пропущенный гол. Затем мы стали больше рисковать и пропустили второй мяч. Концовку провели хорошо, но нельзя давать столько форы такому сопернику, как «Сочи».

Сегодня меньше вопросов, чем по матчу с загребским «Динамо». Конечно, надо улучшать игру в обороне. Мы не имеем права давать сопернику столько шансов. Сыграли очень легко.

Камболов не разминался? Не смотрел за ним. Есть тренер по физподготовке, который отвечает за разминку запасных. Думаю, что он был готов. Не сказал бы, что он вышел плохо, поэтому не вижу тут проблем. Шапи? Нужно было обострять и брать ответственность на себя. Ничего страшного. Хорошо, что он это делает.

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Все комментарии
makkie
makkie
21 февраля в 22:55
Сольют Мусаева, ох сольют!
Состав бомбовый, а игра так себе и результата нет.
И Faustello куда-то исчез.. кстати, куда?)
sv_1969
sv_1969
21 февраля в 22:19
Мусаев не меняется
beefs
beefs
21 февраля в 22:18
это интересное мнение...
Остапчук 67
Остапчук 67
21 февраля в 22:09
Мусаев пора уходить
drug01
drug01
21 февраля в 21:41
ЗАЧЕМ ныть надо лучше играть!!!!
scarp
scarp ответ particular (раскрыть)
21 февраля в 21:36
Не понятно чего больше у Галицкого - близорукости, сострадания, всепрощения или бездонного терпения...
========

Вот лично мне кажется, что Галицкий негласно руководит командой через гл. тренера. И в этом качестве Мусаев ему очень подходит - соглашается, не спорит с любыми решениями. Так сказать, говорящая голова)))
Может Галицкому результат не очень то и важен, клуб для него, как футбольный симулятор, только вживую )))
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
21 февраля в 21:31
Сыграли плохо в обороне!
112910415
112910415
21 февраля в 21:07
плохо, тренер, плохо !
berda2003
berda2003
21 февраля в 21:02
долго ещё будем слушать газетные статьи и прописные истины из уст этого т.н. гл. тренера - зачем он пересказывает игру - он только один её смотрел? и так ничего и не понял - по полю бегало стадо баранов с эмблемой быков... а на краю поля стоял мальчик-пастушок с растерянным тупым взглядом в никуда!
mihaluch
mihaluch
21 февраля в 20:51
Когда наконец Краснодар найдёт настоящего тренера.
drug01
drug01
21 февраля в 20:40
Фора была большая....
particular
particular
21 февраля в 20:37
В общем, в Краснодаре многое хорошо, за исключением мыслящего тренера, которому мешают мелочи...
Не понятно чего больше у Галицкого - близорукости, сострадания, всепрощения или бездонного терпения...
Gahi
Gahi
21 февраля в 20:36
Это хорошо что Мусаев даёт возможность игрокам команды импровизировать на поле и брать ответственность на себя. Но каждый игрок должен чувствовать ответственность за принятия такого решения особенно в конце матча когда напрашивался пас, который обострял и выводил на голевую позицию партнёра. Но вместо этого мяч безответственно посылается выше ворот, который отнимает у команды и болельщиков последние надежды на ничейный результат.  Но радует то что все команды которые участвуют в борьбе за Кубок России стремятся биться и добиться успеха, а не отбывать номер на поле. Будем надеяться что и все последующие этапы в борьбе за кубок так же пройдут интересно и в без компромиссной борьбе. Удачи
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
21 февраля в 20:29
"Сегодня меньше вопросов, чем по матчу с загребским «Динамо»
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1238495/musaev-murad. Так и Сочи это не Загребское Динамо. Это всем очевидно. Походу в этом сезоне Краснодар пролетит мимо ЕК. Будет жаль.
ДСА
ДСА
21 февраля в 20:12
Пора тренеру уйти в отставку.
волгодон 2
волгодон 2
21 февраля в 20:00
Маэстро Мусаев-достойный продолжатель Краснодарских реформ,заложенных академиком Шалимовым.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
21 февраля в 19:56
С этим не поспоришь...
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