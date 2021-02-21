Федотов: «Подарили „Краснодару“ гол, который обострил ситуацию до предела»

Главный тренер «Сочи» прокомментировал результат матча с «Краснодаром» (2:1) в 1/8 финала Кубка России.

Хочу поздравить всех болельщиков «Сочи» с победой. Получилась настоящая кубковая игра. Мы говорили перед матчем, что «Краснодар» уже сыграл против загребского «Динамо». Но первая игра для нас получилась тяжелой. В конце не хватило сил. Были предпосылки к тому, чтобы забить третий гол. Мы выбегали в быструю атаку, но точность пасов не позволила нам реализовать это преимущество.

В конце «Краснодар» усилил атакующую мощь. Возможно, немного затянули с заменами. Подарили сопернику гол, который обострил ситуацию до предела. Хочется отметить атмосферу. Мы соскучились по поддержке болельщиков.

«Краснодар» — удобный соперник для «Сочи»? Если эксперты так считают. Посмотрим, разберем. Но надо играть в футбол. Мы же это делали, создавали моменты. Хорошо прессинговали и показали все аспекты современного футбола.

Замены в концовке? Всё складывалось стабильно и удобно. Когда проваливались наши игроки и Антон [Заболотный] устал, мы стали оказывать меньше давления. Нас задвинули в штрафную. Вот тут нужно было сделать замены. Надо было предвидеть предпосылки. Возможно, чуть-чуть опоздали с заменами.