ГлавнаяНовости

Федотов: «Подарили „Краснодару“ гол, который обострил ситуацию до предела»

21 февраля 2021, 20:14
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар1 : 2Логотип футбольный клуб СочиСочиМатч завершен

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов прокомментировал результат матча с «Краснодаром» (2:1) в 1/8 финала Кубка России.

Хочу поздравить всех болельщиков «Сочи» с победой. Получилась настоящая кубковая игра. Мы говорили перед матчем, что «Краснодар» уже сыграл против загребского «Динамо». Но первая игра для нас получилась тяжелой. В конце не хватило сил. Были предпосылки к тому, чтобы забить третий гол. Мы выбегали в быструю атаку, но точность пасов не позволила нам реализовать это преимущество.

В конце «Краснодар» усилил атакующую мощь. Возможно, немного затянули с заменами. Подарили сопернику гол, который обострил ситуацию до предела. Хочется отметить атмосферу. Мы соскучились по поддержке болельщиков.

«Краснодар» — удобный соперник для «Сочи»? Если эксперты так считают. Посмотрим, разберем. Но надо играть в футбол. Мы же это делали, создавали моменты. Хорошо прессинговали и показали все аспекты современного футбола.

Замены в концовке? Всё складывалось стабильно и удобно. Когда проваливались наши игроки и Антон [Заболотный] устал, мы стали оказывать меньше давления. Нас задвинули в штрафную. Вот тут нужно было сделать замены. Надо было предвидеть предпосылки. Возможно, чуть-чуть опоздали с заменами.

Все новости
Корнаухов: «„Ростов“ больше контролировал матч, чем „Сочи“»
Вчера, 23:24 Комментарии2
Глебов: «Думаю, впереди у „Ростова“ будут победы»
Вчера, 22:40 Комментарии4
«Мне кажется, „Сочи“ смотрелся острее». Федотов — о матче с «Ростовом»
Вчера, 22:04 Комментарии14
Карпин: «Результатом матча с „Сочи“ не могу быть удовлетворён»
Вчера, 21:54 Комментарии5
Слуцкий: «Сейчас о „Зените“ мы думаем во вторую очередь»
Вчера, 20:51 Комментарии13
«Гол, ассист, победа и… счастье!» Рондон — после победы над «Ахматом»
Вчера, 19:52 ФотоКомментарии19
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
21 февраля в 22:32
Игра держала в напряжении до конца!
beefs
beefs
21 февраля в 21:03
так и должно быть....
Cat01
Cat01
21 февраля в 20:36
Счёт по игре
Leha-ha50
Leha-ha50
21 февраля в 20:33
Было ощущение , что Джанаев не той рукой начал к мячу тянуться, надо было левой , тогда бы точно отбил.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
21 февраля в 20:16
Занятная игра получилась...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100