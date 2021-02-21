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Чепчугов поблагодарил болельщиков ЦСКА за баннер в его поддержку

21 февраля 2021, 20:31
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)2 : 0Логотип футбольный клуб СКА-ХабаровскСКА-ХабаровскМатч завершен

Бывший вратарь ЦСКА Сергей Чепчугов на своей странице в инстаграме поблагодарил болельщиков московского клуба за поддержку во время матча Кубка России со «СКА-Хабаровск» (2:0).

Фанаты вывесили на трибуне баннер с надписью «Серега, мы с тобой».

Привет всем, кто имеет отношение к замечательной семье ЦСКА! Отдельное спасибо болельщикам ЦСКА! Я видел надпись на трибуне!

Я встал на колени и плакал как маленький ребенок, которому не сменили памперс! Я не сфотографировал этот трогательный момент, я это запомню на всю жизнь! С победой сегодня.

Когда я коснулся сердцем семьи ЦСКА – это остается на всю жизнь! P.S. Большое спасибо всем, кто поддержал. И тем, кто гадости писал – не забуду!

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ermak6848
ermak6848
22 февраля в 06:58
тоже приятно, что свой игрок клуба ЦСКА г Москва...
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
21 февраля в 23:27
По человечески жаль Серегу, но по большому счету он сам отчасти виновен в этой ситуации. Нужно забыть обо всем, взять себя в руки и жить дальше.
Союзник противников
Союзник противников
21 февраля в 22:44
М-да, чаще памперсы надо было менять этому ребёнку.Сейчас уже поздно.Только в политику осталось кинуться,в оппозицию.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
21 февраля в 22:07
А в связи с чем поддержали?
112910415
112910415
21 февраля в 21:18
похоже, парень и сейчас не в порядке
к сожалению
sv_1969
sv_1969
21 февраля в 21:13
Поддержали парня
makkie
makkie
21 февраля в 21:07
У человека продолжает фляга свистеть.
Ему не баннеры нужно посвящать, а к специалистам определять - иначе может окончательно свихнуться, счёты с жизнью уже пытался свести же!
Cat01
Cat01
21 февраля в 20:33
Очень хорошо удачи
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