Чепчугов поблагодарил болельщиков ЦСКА за баннер в его поддержку

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21 февраля 2021, 20:31

Бывший вратарь ЦСКА на своей странице в инстаграме поблагодарил болельщиков московского клуба за поддержку во время матча Кубка России со « СКА -Хабаровск» (2:0).

Фанаты вывесили на трибуне баннер с надписью «Серега, мы с тобой».