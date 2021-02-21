Чепчугов поблагодарил болельщиков ЦСКА за баннер в его поддержку

Бывший вратарь ЦСКА Сергей Чепчугов на своей странице в инстаграме поблагодарил болельщиков московского клуба за поддержку во время матча Кубка России со «СКА-Хабаровск» (2:0).
Фанаты вывесили на трибуне баннер с надписью «Серега, мы с тобой».
Привет всем, кто имеет отношение к замечательной семье ЦСКА! Отдельное спасибо болельщикам ЦСКА! Я видел надпись на трибуне!
Я встал на колени и плакал как маленький ребенок, которому не сменили памперс! Я не сфотографировал этот трогательный момент, я это запомню на всю жизнь! С победой сегодня.
Когда я коснулся сердцем семьи ЦСКА – это остается на всю жизнь! P.S. Большое спасибо всем, кто поддержал. И тем, кто гадости писал – не забуду!
к сожалению
к сожалению
Ему не баннеры нужно посвящать, а к специалистам определять - иначе может окончательно свихнуться, счёты с жизнью уже пытался свести же!
Ему не баннеры нужно посвящать, а к специалистам определять - иначе может окончательно свихнуться, счёты с жизнью уже пытался свести же!