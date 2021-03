Рэшфорд сравнялся с Бекхэмом по голам за «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» отметился голом в матче 25-го тура АПЛ против «Ньюкасла» (3:1).

Этот мяч стал для форварда 85-м в футболке МЮ . Таким образом, Рэшфорд сравнялся по количеству голов за «Манчестер Юнайтед» с легендарным полузащитником . Маркус вышел на 24-е место в списке лучших бомбардиров клуба.