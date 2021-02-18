Дуэль Месси и Роналду завершена. Футбольную историю определит бой Мбаппе против Холанда

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18 февраля 2021, 12:58

Эрлинг заявил, что хет-трик Килиана стал его «бесплатной мотивацией».

Норвежец – тролль. Его флэш-интервью является чистой воды издевательством. Часто отвечает односложно, иногда специально придумывает глупую формулировку с каменным лицом, хотя по мимике видно – развлекается.

Возможно, пошутил, говоря о хет-трике Килиана. Но Холанд создает себе образ, как и Мбаппе, ведь оба – артисты футбольного мира. У форвардов творческая профессия, а амплуа есть у всех, от Бензема и Суареса до Месси и Роналду.

Норвежец и француз только-только начали, ведь им всего 20 и 22 года соответственно, но многого уже достигли. Интересно оценить их сильные и слабые стороны через сравнение, ведь это разговор о кандидатах на звание «Игрок года» в будущем.

Чемпионский и кубковый опыт

Большой футболист может за карьеру ничего не выиграть, но Месси и Роналду постоянно мерились кубками, поэтому начнем с пункта, где закономерную победу одерживает Мбаппе. Килиан – чемпион мира, в 2018-м оставлял позади Аргентину с Месси и забил в финале ЧМ . Холанд с Норвегией так далеко не заберется. ПСЖ был в финал ЛЧ , гребет кубки во Франции, а у Холанда лишь победы с «Зальцбургом» в Австрии. Как чемпион Килиан опытнее.

Результат: победа Мбаппе.

Поведение и профессионализм

Важный пункт, когда говорим о молодых игроках. На Мбаппе не жалуются, когда заходит речь о работе, но есть претензии к поведению – мог спорить с тренером или ругаться с соперниками. Нрав не помешал Зидану стать великим, но Килиан горячую кровь должен держать в пределах разумной температуры. Нельзя, чтобы Мбаппе создал скандальную репутацию. У Холанда были веселые норвежские каникулы с пьяной дискотекой, но Эрлинг – сын строгих родителей. Оба профессионалы, хотя у Килиана больше пафоса, что ему вредит.

Результат: победа Холанда.

Реализация опасных моментов

Заходим на футбольное поле, где для форварда важна эффективность. В Лиге 1 и Бундеслиге оба получают одинаковое количество шансов, но поскольку уровень немецкой лиги выше, то получается, что Холанду чуть сложнее. Тем более что играет не за вечного чемпиона. А если переходим к соотношению голов к ударам в створ, то видим, что у Эрлинга реализация на уровне 0.52, а у Килиана – 0.40. Большая разница, Холанду нет равных в команде, а у Мбаппе крутые и Кин, и Икарди. У француза больше качественных моментов, а норвежец эффективнее, хотя наносят удары с одинакового расстояния.

Результат: победа Холанда.

Выступления в Лиге чемпионов

Лига 1 и Бундеслига не может их рассудить, а вот мама анархия – то, что нужно. У Мбаппе был свой «Зальцбург» для прорыва в лице «Монако», а теперь оба играют за солидные команды уровня плей-офф. ПСЖ сильнее, как выяснили год назад, но Холанд может навредить будущему финалисту – медитировал успешно. Запаса прочности клубу из Дортмунда, чтобы пройти парижан, не хватило, но если переходить к личной статистике игроков в ЛЧ , то получите 41 матч, 24 гола и 17 ассистов у Мбаппе. У Холанда игр меньше, но показатели впечатляют – 13 игр, 18 голов, 2 ассиста. Норвежец уже забил больше голов в ЛЧ , чем Зидан или Роналдо за всю карьеру.

Результат: победа Холанда.

Техничность и работа с мячом

Мбаппе вовлечен в игру ПСЖ сильнее – с фланга чаще развивает атаки, а Холанд ждет мяч на острие. «Боруссия» Д тоже умеет играть первым номером, но любит контратаки, а парижане чаще на грани чужих окопов. Мбаппе лучше работает с мячом – и больше передач, и точность намного выше. По дриблингу их тоже смешно сравнивать, Холанд более «деревянный». Разница большая – 3 обводки против 0.8 за матч. Эрлингу пора подтягивать работу с мячом. Пока слишком упрощает свою игру, а когда соперники привыкнут, нужно будет показывать новые грани таланта.

Результат: победа Мбаппе.

Наличие слабых игровых мест

Нередко вундеркинды в футболе плохо заканчивают. Но Мбаппе и Холанд похожи на тех, кто рано успешно начинал и добивался успехов. По молодым Бензема и Левандовски было видно, что их ждут финалы Лиги чемпионов, а Килиана и Эрлинга неслучайно сравнивают с бразильцем Роналдо. У Феномена была фаза игры в глубине слева – тут похож на Мбаппе. Но также великий невезучий форвард умел быть быком на острие – точно как Холанд с безжалостной реализацией. А если считать слабые места, то у парней они общие – не любят защищаться и играть головой. Мало у них минусов.

Результат: ничья.

Лидерские качества и важность

Мбаппе и Холанд – зависимые от команд, поскольку при ужасной игре в защите не выручат ПСЖ и «Боруссию» Д, а без передач форварды останутся без ударов. Но одновременно хочется отметить, что Килиан и Эрлинг не паразиты в тактическом плане. Оба много двигаются, выбирают позиции. Не готовы ставить рекорды по ассистам, поскольку довольно эгоистичные малые, зато с каждым сезоном заметно, что у ребят есть лидерские качества. Проигрывать не любят категорически. Мбаппе заявил Почеттино, что обыграет «Барселону», и справился, а Холанд насмотрелся на чужой успех – забил 2 мяча и сделал 1 ассист в Севилье.

Результат: ничья.

Общий голевой багаж футболистов

У Мбаппе 213 матчей на взрослом клубном уровне и 138 голов. Плюс 33 игры и 16 мячей в сборной Франции. У Холанда 7 матчей и 6 голов за Норвегию, а также 135 игр и 90 мячей за клубы. Получается, у Эрлинга 0.68 голов за игру, у Килиана – 0.63. Но если добавить голевые передачи, коих у Мбаппе заметно больше – и за сборную Франции, и за ПСЖ с «Монако», то получим примерно одинаковые показатели. Очко в итоге получает Килиан.

Результат: победа Мбаппе.

Счет баттла. Мбаппе – Холанд – 5:5

Многообещающая ничья. Мбаппе более разносторонний технически, ведь у него гибридная позиция, не центральный форвард, не чистокровный вингер и не инсайд по лекалам прошлого. Холанд – тяжелый нападающий, хотя тоже нетипичный, не стоит в штрафной и не ждет навеса.

Но между Месси и Роналду тоже огромная разница, что не мешает их постоянно противопоставлять. Не нужно перебарщивать с серьезностью, когда проводишь параллели, но сравнение – важный инструмент, ведь каждый раз две команды сравнивают себя в умении забить на гол больше.

Мбаппе и Холанд будут следить друг за другом, хотя в этом случае интриги добавляет трансферная позиция Переса. Зидан уже сказал, что Эрлинг, в отличие от Килиана, не игрок его формата. Но «Реал» может сменить тренера летом, потом набрать кредитов и продать целую стаю игроков ради подписания двух главных талантов.

Возможно, в новом поколении лучшие форварды мира будут выступать плечом к плечу. Пока же дуэль заочная, но от этого не менее интересная. А кто ваш фаворит и любимчик в новом противостоянии?