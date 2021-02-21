«Интер» разгромил «Милан». Лукаку, Мартинес и Ханданович сделали шаг к титулу

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сегодня, 19:44

А команда Ибрагимовича не реализовала свои моменты.

Успешность в дерби

До нынешнего поединка у «Милана» была унылая серия – одна победа в шести последних боях с соседями при пяти поражениях. Теперь речь об одной победе в семи дерби. С глазу на глаз опытный «Интер» часто отправляет соседа в нокаут. Их средний возраст основы более чем на год выше, чем у оппонента, невзирая на наличие Кьяера с Ибрагимовичем у «Милана». И молодость футболистов Пиоли сегодня сказалась. Им было неуютно в плотной борьбе, пусть Златан и пытался забить пяткой в первом тайме – опытный Ханданович был начеку. Статистика неумолимая – «Милан» разучился обыгрывать соседа сериями.

Результат: победа «Интера».

Свежие результаты

«Интер» прошел «Милан» в Кубке Италии, Пиоли останется минимум без одного из трофеев. А если добавить разгром от «Аталанты» 0:3, поражение от «Специи» 2:0 и ничью в Белграде 2:2 в Лиге Европы, то можно говорить о кризисе в «Милане» накануне дерби. У «Интера» ситуация была иной – вылет из Кубка Италии от «Ювентуса» не помешал созданию серии из 6 матчей Серии А без поражений. Были ничьи – как с «Удинезе», до этого уступали «Сампдории», но Конте сумел настроить свою команду на рациональный футбол против «Милана».

Результат: победа «Интера».

Надежность обороны

Разрыв по пропущенным мячам до очной встречи составлял один гол. Значит, надо копнуть глубже. Учитываем суммарное качество моментов соперников, и вот тут у «Интера» небольшой перевес. Более того, по проценту сэйвов Доннарумме мало равных в Серии А, а вот Хандановичу было до дерби проще. Во-первых, широкая линия защиты «Интера» работает плотнее, чем соседская. Во-вторых, по воротам «Милана» бьют заметно чаще, значит, ляпов больше. В-третьих, агрессивная игра «россонери» в отборе не отменяет ошибки в статике – часто пропускали после стандартов. Де Врей, Шкриньяр и Бастони проводят крутой сезон.

Результат: победа «Интера».

Тактический потенциал

Серия А – лига схем и моделей, стилей и подходов, поэтому в миланском дерби и столкнулись «4-2-3-1» против «3-5-2». Очевидно, что в двух случаях используют классические подходы, Пиоли и Конте не новаторы, хотя это наставники с крепкой верой в собственные идеи. Если в чемпионских раундах понадобится тактическая гибкость, то у «Милана» и «Интера» будут проблемы. Уже сегодня было видно, что если бы команда Пиоли чуть оригинальнее действовала и забила первой, то соперник стал бы дальше от разгрома. Привязка к модели привела к тому, что победил тот, чей шаблон сработал лучше.

Результат: ничья.

Атакующие показатели

«Интер» с отрывом в пять мячей лидировал по голам в Серии А до дерби, а теперь все еще лучше. Они выше «Аталанты» и «Ромы», а «Милан» уступал соседу на девять голов. Также надо смотреть на средние показатели. По ударам команды равны, но меткость у «Интера» выше – попадают в створ чаще, реализация высокая. У Конте полный отказ от дриблинга – предпоследние в Серии А, зато командная игра дает на один пас под удар больше, чем у «Милана». Качество моментов высокое и у тех, и у других, но у «Интера» реализация на дистанции круче. Плюс у «россонери» один Ибрагимович с диким показателем голов, а у соседей есть парочка Лукаку и Мартинеса.

Результат: победа «Интера».

Готовность наставников

Специально ждали поединка, чтобы не ставить крест на Пиоли после того, как Стефано пересолил команду в игре со «Специей», и не возвышать Конте, для которого перепады в игре равны перепадам в настроении – бывают часто. В дерби выяснили, что Антонио лучше контролирует свою команду, ведь «Милан» проснулся после пропущенного мяча, а «Интер» гнул свою линию с первой минуты поединка до последней. «Нерадзурри» оставили впечатление более зрелой команды, что лучше понимает свои плюсы и искуснее прячет минусы. Конте неслучайно обыграл «Милан» второй раз за год.

Результат: победа «Интера».

Кадровые возможности

Трансферная стоимость заявки «Милана» в районе 500 млн евро, у «Интера» другая история – больше 600. Формируется эта разница за счет Лукаку и Мартинеса, а у «Милана» самый ценный игрок – вратарь Доннарумма. Учитывая наличие у Конте на лавке опытных Видаля и Санчеса, а также скромный по фамилиям резерв «россонери», можно сделать вывод – Пиоли сложнее ставить на класс и опыт. В основе слишком много людей, без которых «Милан» сразу теряет статус команды, что ведет борьбу за Скудетто. Дело не только в Ибрагимовиче или Чалханоглу. И хотя у «Милана» классный футбол могут показать и Эрнандес, и Кессье, и Ребич, все-таки клуб, где финалисту ЛЧ Кристиану Эриксену нужно воевать за право выходить на поле, не может стоять ниже по составу.

Результат: победа «Интера».

Общий счет. «Милан» — «Интер» — 1:7

Фанаты Серии А знают вескую причину, почему Конте с «Интером» хотят выиграть Скудетто – чемпионство нужно, поскольку китайский владелец может продать долю в клубе. Будет долгожданный титул – будет новый инвестор. Причем о продаже говорил генеральный директор «Интер» Маротта, это не слухи. И хотя Беппе предлагает не волноваться, в «Милане» ему расскажут, как финансовые проблемы сказываются на больших клубах.

«Россонери», чтобы развиваться активнее, тоже мечтают о заметном титуле. И хотя для «Милана» даже возвращение в Лигу чемпионов будет хорошим результатом чемпионата, неслучайно ближе к весне в группе лидеров. Пиоли поставил понятную игру. Например, в дерби «Интер» уважительно отдал сопернику мяч в надежде отобрать мяч на своей половине и развить резкую голевую контратаку.

Тактика сработала, класс Лаутаро и Лукаку спас. А сравнение показывает, что «Интер» не только по счету впереди. Теперь отрыв в таблице увеличился до четырех пунктов, ведь Ханданович – большой вратарь без единого трофея в карьере, потащил все, а юркий Мартинес реализовал сразу два момента. Но считают не попытки, а голы, поэтому «Интер» — первый, а «Милан» снова уступил. Важно не сломаться морально.

У Пиоли есть козыри для выхода в Лигу чемпионов, хотя о Скудетто надо мечтать дальше – «Интер» тоже может упустить очки, ведь им еще играть против «Аталанты», «Наполи», «Ромы» и «Ювентуса». Впрочем, те же оппоненты ждут «Милан», так что нельзя раскисать – нужно начинать новую серию побед после разгрома в дерби. Счет не отражает ход матча буквально, ведь у «россонери» были моменты, но результат этого баттла объемно объясняет разницу. «Интер» опытнее, чем и пользуется.