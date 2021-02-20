Фирмино стал пятым бразильцем, который достиг отметки в 200 матчей в АПЛ

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20 февраля 2021, 20:38

Нападающий вышел в стартовом составе «Ливерпуля» на матч 25-го тура АПЛ против «Эвертона».

Этот матч стал для форварда 200-м в рамках английского чемпионата. Фирмино стал пятым бразильцем, который смог достичь этой отметки. Ранее это удавалось (207), Фернандиньо (235), (247) и Виллиану (252).