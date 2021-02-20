Фирмино стал пятым бразильцем, который достиг отметки в 200 матчей в АПЛ

Нападающий Роберто Фирмино вышел в стартовом составе «Ливерпуля» на матч 25-го тура АПЛ против «Эвертона».
Этот матч стал для форварда 200-м в рамках английского чемпионата. Фирмино стал пятым бразильцем, который смог достичь этой отметки. Ранее это удавалось Давиду Луису (207), Фернандиньо (235), Лукасу Лейве (247) и Виллиану (252).
Обычно бразильские игроки(особенно атакующие) любят подержать мяч, пофинтить,порадовать публику нестандартными действиями,но АПЛ очень интенсивная Лига, где преобладает скорость и борьба,возможно поэтому АПЛ не особо подходит для техничных бразильцев
Обычно бразильские игроки(особенно атакующие) любят подержать мяч, пофинтить,порадовать публику нестандартными действиями,но АПЛ очень интенсивная Лига, где преобладает скорость и борьба,возможно поэтому АПЛ не особо подходит для техничных бразильцев