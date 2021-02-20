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Фирмино стал пятым бразильцем, который достиг отметки в 200 матчей в АПЛ

20 февраля 2021, 20:38
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль0 : 2Логотип футбольный клуб Эвертон (Ливерпуль)ЭвертонМатч завершен

Нападающий Роберто Фирмино вышел в стартовом составе «Ливерпуля» на матч 25-го тура АПЛ против «Эвертона».

Этот матч стал для форварда 200-м в рамках английского чемпионата. Фирмино стал пятым бразильцем, который смог достичь этой отметки. Ранее это удавалось Давиду Луису (207), Фернандиньо (235), Лукасу Лейве (247) и Виллиану (252).

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Все комментарии
Ozabot
Ozabot
21 февраля в 00:13
Не лучшая лига для бразильцев. Видимо, климат радикально непривычный.
A.S.A
A.S.A
20 февраля в 21:17
Из пятерых единственный нападающий Фермино...
Обычно бразильские игроки(особенно атакующие) любят подержать мяч, пофинтить,порадовать публику нестандартными действиями,но АПЛ очень интенсивная Лига, где преобладает скорость и борьба,возможно поэтому АПЛ не особо подходит для техничных бразильцев
STVA 1
STVA 1
20 февраля в 20:47
Не особо любят бразилы АПЛ. А мож АПЛ их не любит.
Mikki
Mikki ответ Legend 6 (раскрыть)
20 февраля в 20:46
Добрый вечер. Передал вашу проблему.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
20 февраля в 20:39
Тыща на пятерых...
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