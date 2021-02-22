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Иммобиле: «Левандовски — лучший форвард в мире»

22 февраля 2021, 14:10
ЛациоЛоготип футбольный клуб Лацио (Рим)1 : 4Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияМатч завершен

Нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле перед матчем 1/8 финала Лиги чемпионов против «Баварии» высоко оценил игровые качества Роберта Левандовски.

Что мне больше всего нравится в Левандовски? Дело в том, что он никогда не бывает доволен. Каждый год он пытается совершенствоваться и выходить за рамки своих возможностей, даже если это практически невозможно. Он великолепный нападающий. Я думаю, что в настоящее время он является лучшим форвардом в мире, поэтому нам нужно быть очень осторожными.

Было безумием победить его в гонке за «Золотую бутсу». Бросить вызов таким великим игрокам, как он и Роналду, принесло мне огромное счастье.

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Все комментарии
Рома Олейник
Рома Олейник ответ DEIVID_1 (раскрыть)
24 февраля в 10:02
Не может быть!
DEIVID_1
DEIVID_1 ответ Рома Олейник (раскрыть)
23 февраля в 18:14
Кстати штрафные тоже могут вратари забивать, да такие, что многим полевым игрокам не снились. А у некоторых вратарей есть голы головой, при том есть полевые игроки не имеющие вообще голов за карьеру. Представляешь?
DEIVID_1
DEIVID_1 ответ Рома Олейник (раскрыть)
23 февраля в 18:11
Если это неполноценный гол тогда и счёт должен быть, к примеру. не 1-1, а 1-0,5. По твоей логике.
Рома Олейник
Рома Олейник ответ DEIVID_1 (раскрыть)
23 февраля в 10:00
Пенальти может и вратарь забить. Ни разу это не полноценный гол.
LogvinovSerj
LogvinovSerj
22 февраля в 20:22
Суарес может дать ему фору! Если бы не загнивающая Барселона во главе бормолея - то он бы не меньше забил бы
NbKA555
NbKA555
22 февраля в 16:12, ред.
Не могу не согласится !На данном этапе однозначно лучший в мире!Но скоро настанет эра Мбапе и Холланда!Нас ждет много интересного !Удачи Роберту!Православному брату!
DEIVID_1
DEIVID_1 ответ Рома Олейник (раскрыть)
22 февраля в 14:59
Пенальти это полноценный гол. Или их как то по другому надо в зачёт заносить?
Рома Олейник
Рома Олейник
22 февраля в 14:51
Было сложно победить в гонке за золотую бутсу? Так половина ж голов с пенальти. Очень даже легко было )
beefs
beefs
22 февраля в 14:37
я бы сказал один из лучших...
Cat01
Cat01
22 февраля в 14:17
Отличный игрок удачи
Q-J-G
Q-J-G
22 февраля в 14:15
Хороший форвард, но то, что лучший в мире, это спорный вопрос...!
Василий 50
Василий 50
22 февраля в 14:13
Жаль, что не получил ЗМ
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