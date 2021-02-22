Иммобиле: «Левандовски — лучший форвард в мире»

Нападающий «Лацио» перед матчем 1/8 финала Лиги чемпионов против «Баварии» высоко оценил игровые качества .

Что мне больше всего нравится в Левандовски? Дело в том, что он никогда не бывает доволен. Каждый год он пытается совершенствоваться и выходить за рамки своих возможностей, даже если это практически невозможно. Он великолепный нападающий. Я думаю, что в настоящее время он является лучшим форвардом в мире, поэтому нам нужно быть очень осторожными.

Было безумием победить его в гонке за «Золотую бутсу». Бросить вызов таким великим игрокам, как он и Роналду, принесло мне огромное счастье.