Пике: «Неприятно терять два очка. Поражение „Атлетико“ давало нам шанс»

Защитник «Барселоны» поделился мыслями после матча Ла Лиги с «Кадисом» (1:1).

Потеря двух очков? Это очень болезненно, ведь поражение «Атлетико» дало нам шанс. Мы создали много моментов, несколько раз наши голы отменяли. Затем и пенальти на 90-й минуте.

Трудно принять потерю двух очков. Важно было набрать три очка и подняться выше.