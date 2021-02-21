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Пике: «Неприятно терять два очка. Поражение „Атлетико“ давало нам шанс»

21 февраля 2021, 18:55
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона1 : 1Логотип футбольный клуб КадисКадисМатч завершен

Защитник «Барселоны» Жерар Пике поделился мыслями после матча Ла Лиги с «Кадисом» (1:1).

Потеря двух очков? Это очень болезненно, ведь поражение «Атлетико» дало нам шанс. Мы создали много моментов, несколько раз наши голы отменяли. Затем и пенальти на 90-й минуте.

Трудно принять потерю двух очков. Важно было набрать три очка и подняться выше.

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112910415
112910415
22 февраля в 06:00
былой менталитет победителей сильно подтаял
Brooklyn888
Brooklyn888
21 февраля в 21:39
По нулями, по жизни !)
ЮЗИК
ЮЗИК
21 февраля в 21:17
    ДАША Д
    ДАША Д
    21 февраля в 20:13
    Класс всё таки не очень.
    Q-J-G
    Q-J-G
    21 февраля в 19:27
    Чем дальше, тем больше неприятностей... Жаль....
    Ironigor
    Ironigor
    21 февраля в 19:13
      волгодон 2
      волгодон 2
      21 февраля в 19:11
      неприятность эту мы переживем
      ..Барса в последние годы изрядно натренировала нервы собственных болельщиков
      Остапчук 67
      Остапчук 67
      21 февраля в 19:07
      Месси, это твоя вина...
      Не вздумай продлить контракт.
      Ангел неБесГрешен
      Ангел неБесГрешен
      21 февраля в 19:05
      Матрасники уже играют спустя рукава...
      ДАША Д
      ДАША Д
      21 февраля в 18:59
      С кем в ничью сыграли? Позор.
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