Ковач рассказал, как «Монако» удалось сдержать Мбаппе

Главный тренер «Монако» на послематчевой пресс-конференции рассказал журналистам о том, что выход в стартовом составе защитника помог «монегаскам» сдержать нападающего ПСЖ . «Монако» смог добыть гостевую победу над парижанами со счётом 2:0.

Почему я решил выпустить на поле Дисаси, а не Сидибе? На это очень легко ответить. Дисаси — отличный игрок. Сейчас он играет меньше, потому что Гильермо находится в хорошей форме и хорошо играет в центре защиты. Мы знаем качества Килиана Мбаппе, он игрок мирового уровня. Аксель мог использовать свою физическую силу, чтобы защищаться против него, но также он использовал свою скорость, которая является одним из лучших качеств Дисаси. В итоге это решение было правильным, он выступил очень хорошо.