Ковач рассказал, как «Монако» удалось сдержать Мбаппе

Главный тренер «Монако» Нико Ковач на послематчевой пресс-конференции рассказал журналистам о том, что выход в стартовом составе защитника Акселя Дисаси помог «монегаскам» сдержать нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе. «Монако» смог добыть гостевую победу над парижанами со счётом 2:0.
Почему я решил выпустить на поле Дисаси, а не Сидибе? На это очень легко ответить. Дисаси — отличный игрок. Сейчас он играет меньше, потому что Гильермо находится в хорошей форме и хорошо играет в центре защиты. Мы знаем качества Килиана Мбаппе, он игрок мирового уровня. Аксель мог использовать свою физическую силу, чтобы защищаться против него, но также он использовал свою скорость, которая является одним из лучших качеств Дисаси. В итоге это решение было правильным, он выступил очень хорошо.
Надо "судить" о возможностях игрока по игре с сильными командами, а не с командами, какая сейчас "Барселона"...
Посмотрим в 1/4 ЛЧ и далее, если ПСЖ ещё будет играть - далее, в ЛЧ, сколько ещё хет-триков будет в "коллекции" Мбаппе...! Вот тогда мы и увидим его возможности и его более реальную цену на трансферном рынке, цена, которая "взлетела" после матча с "Барселоной".
Вполне возможно, что в матче ПСЖ-"Барселона" Мбаппе повторит хет-трик, или это будет ещё возможно и покер... Но в матче с "Барселоной" это не повод переоценивать возможности Килиана...
Надо "судить" о возможностях игрока по игре с сильными командами, а не с командами, какая сейчас "Барселона"...
Посмотрим в 1/4 ЛЧ и далее, если ПСЖ ещё будет играть - далее, в ЛЧ, сколько ещё хет-триков будет в "коллекции" Мбаппе...! Вот тогда мы и увидим его возможности и его более реальную цену на трансферном рынке, цена, которая "взлетела" после матча с "Барселоной".
Вполне возможно, что в матче ПСЖ-"Барселона" Мбаппе повторит хет-трик, или это будет ещё возможно и покер... Но в матче с "Барселоной" это не повод переоценивать возможности Килиана...