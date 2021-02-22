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Ковач рассказал, как «Монако» удалось сдержать Мбаппе

22 февраля 2021, 08:55
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)0 : 2Логотип футбольный клуб МонакоМонакоМатч завершен

Главный тренер «Монако» Нико Ковач на послематчевой пресс-конференции рассказал журналистам о том, что выход в стартовом составе защитника Акселя Дисаси помог «монегаскам» сдержать нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе. «Монако» смог добыть гостевую победу над парижанами со счётом 2:0.

Почему я решил выпустить на поле Дисаси, а не Сидибе? На это очень легко ответить. Дисаси — отличный игрок. Сейчас он играет меньше, потому что Гильермо находится в хорошей форме и хорошо играет в центре защиты. Мы знаем качества Килиана Мбаппе, он игрок мирового уровня. Аксель мог использовать свою физическую силу, чтобы защищаться против него, но также он использовал свою скорость, которая является одним из лучших качеств Дисаси. В итоге это решение было правильным, он выступил очень хорошо.

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Van Vanovich
Van Vanovich
22 февраля в 19:50
Как себя чувствуют те, кто обзывал Ковача физруком в Баварии?))
112910415
112910415
22 февраля в 12:19
тренерская работа : анализ плюс удача
Q-J-G
Q-J-G
22 февраля в 10:18
"Монако" не "Барселона", которой несложно было забить три мяча в её ворота...
Надо "судить" о возможностях игрока по игре с сильными командами, а не с командами, какая сейчас "Барселона"...

Посмотрим в 1/4 ЛЧ и далее, если ПСЖ ещё будет играть - далее, в ЛЧ, сколько ещё хет-триков будет в "коллекции" Мбаппе...! Вот тогда мы и увидим его возможности и его более реальную цену на трансферном рынке, цена, которая "взлетела" после матча с "Барселоной".

Вполне возможно, что в матче ПСЖ-"Барселона" Мбаппе повторит хет-трик, или это будет ещё возможно и покер... Но в матче с "Барселоной" это не повод переоценивать возможности Килиана...
Alex12357
Alex12357
22 февраля в 10:09
НУ вот скворцы увидели в деле Камерунского Эму-0,ни организация атак ,ни одной результативной атаки ,а ведь это было Монако,клуб середнячок Французской лиги.Это именно тот придаток который оставил Тухель!Пожинаем плоды!
Союзник противников
Союзник противников ответ ЮЗИК (раскрыть)
22 февраля в 10:05
Проблемы индейцев интересуют только индейцев.
Союзник противников
Союзник противников ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
22 февраля в 10:04, ред.
Как его можно оценить после очередной микротравмы,если в его отсутствии команда сыграла хорошо? Ковач выпускает его на 10 минут на странную позицию,в период времени,когда вся команда настроена на удержание счёта. Вышел,ушёл в прорыв,получил сзади по ногам(хорошо,что без последствий для него;кстати,и без карточки для супостата.Это нашим жалобщикам к вопросу о "европейском "судействе)-вот и весь вклад.А в защите он не эффективен,разве что штрафной принесёт,как уже было.
ЮЗИК
ЮЗИК
22 февраля в 09:51, ред.
Мбаппе устал после Барселоны
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
22 февраля в 09:42
Почему Головина опять выпускают на 10-15 минут,он же хорош!?
ДСА
ДСА
22 февраля в 09:08
Так ПСЖ чемпионом не станет.
shlomo
shlomo
22 февраля в 09:04
Красивый матч и хороший результат
ОПС
ОПС
22 февраля в 08:57
Хорошая победа получилась.
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