Филипе Луис: «У Симеоне нет сердца»

Бывший защитник «Атлетико» Филипе Луис рассказал о работе под руководством Диего Симеоне.
Поверьте мне на слово, за Симеоне играть нелегко. У него нет сердца. Он никогда не говорит: «Ой, как жаль, бедный игрок, мне нужно сделать то или это». Нет. Он будет принимать решения исключительно для победы.
Когда он пришел в «Атлетико» в 2011 году, команда была в четырёх очках от зоны вылета, но он выиграл Лигу Европы в том же сезоне. Он превратил их в топ-клуб, которым они являются сейчас. У этого успеха одно имя: Диего Симеоне.
С момента его прибытия клуб поменял 120 игроков. Некоторые пришли как звезды и не играли, другие прибыли никем и стали звездами. Это огромное достижение. Он никогда не тратит время зря.
Я был неуверенным защитником в декабре, когда он возглавил клуб, и лучшим левым защитником в мире к январю. Он единственный человек, которому удалось добиться этого от меня.
Филипе Луис выступал за «Атлетико» с 2010 по 2014 и с 2015 по 2019 годы. Сейчас бразилец защищает цвета «Фламенго».
Если тренер хочет добиться хороших результатов с командой, то только, здравый смысл, профессионализм, чётко поставленная цель, и ещё тренер должен быть хорошим психологом, и иметь свою харизму, которая есть только у него. Всё это и есть в необходимом количестве у Д.Симеоне, что и позволяет ему быть одним из лучших тренеров в Мировом футболе...
Если тренер хочет добиться хороших результатов с командой, то только, здравый смысл, профессионализм, чётко поставленная цель, и ещё тренер должен быть хорошим психологом, и иметь свою харизму, которая есть только у него. Всё это и есть в необходимом количестве у Д.Симеоне, что и позволяет ему быть одним из лучших тренеров в Мировом футболе...