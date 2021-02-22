ГлавнаяНовости

Филипе Луис: «У Симеоне нет сердца»

22 февраля 2021, 09:28

Бывший защитник «Атлетико» Филипе Луис рассказал о работе под руководством Диего Симеоне.

Поверьте мне на слово, за Симеоне играть нелегко. У него нет сердца. Он никогда не говорит: «Ой, как жаль, бедный игрок, мне нужно сделать то или это». Нет. Он будет принимать решения исключительно для победы.

Когда он пришел в «Атлетико» в 2011 году, команда была в четырёх очках от зоны вылета, но он выиграл Лигу Европы в том же сезоне. Он превратил их в топ-клуб, которым они являются сейчас. У этого успеха одно имя: Диего Симеоне.

С момента его прибытия клуб поменял 120 игроков. Некоторые пришли как звезды и не играли, другие прибыли никем и стали звездами. Это огромное достижение. Он никогда не тратит время зря.

Я был неуверенным защитником в декабре, когда он возглавил клуб, и лучшим левым защитником в мире к январю. Он единственный человек, которому удалось добиться этого от меня.

Филипе Луис выступал за «Атлетико» с 2010 по 2014 и с 2015 по 2019 годы. Сейчас бразилец защищает цвета «Фламенго».

Все новости
«Я потерял голос, было очень страшно». Фергюсон — о кровоизлиянии в мозг
Вчера, 23:50 Комментарии5
Кроос: «Я намерен завершить карьеру в „Реале“»
Вчера, 23:05 Комментарии1
Рианчо: «Промес — профессионал, ему не нужна только зарплата от „Спартака“»
Вчера, 20:11 Комментарии11
Артета: «„Арсенал“ должен был побеждать с разницей в два или три гола»
Вчера, 18:10 Комментарии11
Симеоне поделился мнением о чемпионской гонке в Ла Лиге
Вчера, 17:49 Комментарии10
Пиоли: «Юрич отлично справляется со своей работой в „Вероне“»
Вчера, 15:36 Комментарии1
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Dauletbek
Dauletbek
22 февраля в 21:36
Но футбол у него слишком энергозатратная, бегать большую часть времени без мяча, это пытка для футболистов
Dauletbek
Dauletbek
22 февраля в 21:34
Учитывая то, что почти все последние успехи при нем, да. Если не ошибаюсь он Чемпион Испании, как игрок в Атлетико, и как тренер...
ZhenyaBel1982
ZhenyaBel1982
22 февраля в 20:01
Прекрасные слова и прекрасная работа, ДИЕГО!
Вот я тоже не люблю оборону,полное тотальное внимание и отбиваться всей командой.Пусть и стиль у него такой.Но они постоянно забивают, играют и побеждают.
Браво, Луис, который красиво все сказал,как будто поэму написал.
DEIVID_1
DEIVID_1
22 февраля в 14:56
Думал нечто подобное будет, как Буффон орал судье, что у него мусорка вместо сердца.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
22 февраля в 13:33
Ну по поводу лучшего в мире ты загнул конечно. При живом то Марсело в тот период.
ЮЗИК
ЮЗИК
22 февраля в 13:04
Наверно Филиппе лучше его знает, и я ему верю
Funny_Smailik
Funny_Smailik ответ Сантус (раскрыть)
22 февраля в 12:07
Это Реал был в рассвете сил, иначе два ЛЧ он бы матрасу принес, но не судьба. Окажись тот Атлетико сейчас, он бы всех ставил в неудобную позу, даже нынешнюю Баварию. Мое почтение Диего. 😀
swed27
swed27
22 февраля в 11:45
Бессердечный ведет Атлетико к чемпионству
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Сантус (раскрыть)
22 февраля в 11:45
    Ironigor
    Ironigor
    22 февраля в 11:29
    Это тот случай когда судьба нашла клуб и тренера !!! Удачи Дуэту !!!
    Сантус
    Сантус
    22 февраля в 11:27
    ... тут бы всем писать оды его величию...) Но.Мы можем вспомнить и все его провалы за это время,два финала ЛЧ,и самую большую тренерскую зарплату и то что не такой уж и бедный клуб Атлетико и работу только с одним клубом 10 лет и отсутствие у хозяев высоких амбиций,прагматичный,а часто грубый и откровенно скотский футбол который он ставил своей команде...вот такая ложка дегтя в лик почти святого тренера...)
    112910415
    112910415
    22 февраля в 10:38
    прагматик работает на результат и дело своё знает !
    Q-J-G
    Q-J-G
    22 февраля в 10:30
    У Диего Симеоне есть всё, чтобы быть продолжительное время топ-тренером, имея небольшие финансовые возможности в команде, которую он тренирует. По поводу "сердца"...

    Если тренер хочет добиться хороших результатов с командой, то только, здравый смысл, профессионализм, чётко поставленная цель, и ещё тренер должен быть хорошим психологом, и иметь свою харизму, которая есть только у него. Всё это и есть в необходимом количестве у Д.Симеоне, что и позволяет ему быть одним из лучших тренеров в Мировом футболе...
    ДАША Д
    ДАША Д
    22 февраля в 10:07
    Зато Симеоне давал результат.
    particular
    particular
    22 февраля в 09:51
    Тренер и клуб нашли друг друга, а отсутствие сердечных переживаний, Диего компенсировал проявлением других, более полезных качеств... Причём, успешно!
    Caniggia
    Caniggia
    22 февраля в 09:48
    Надеюсь, Симеоне однажды возглавит Аргентину.
    sv_1969
    sv_1969
    22 февраля в 09:42
    Всё для победы
    beefs
    beefs
    22 февраля в 09:41
    Симеоне - это тренер с большими яйцами...
    mihaluch
    mihaluch
    22 февраля в 09:38
    Да Симеоне умел умел клепать звёзд.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    22 февраля в 09:34
    Это он погорячился...
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100