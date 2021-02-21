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Немецкий футбольный союз не собирается увольнять Лёва

21 февраля 2021, 11:51

Президент Немецкого футбольного союза Фриц Келлер заявил, что организация не собирается отправлять в отставку с поста главного тренера национальной сборной Йоахима Лёва даже в случае вылета из группового этапа чемпионата Европы.

Конечно, нужно дождаться окончания турнира и посмотреть, что получится. Но контракт с Лёвом рассчитан до окончания ЧМ 2022 года, и мы хотим его выполнить.

С Лёвом нас ждет интересный чемпионат Европы. Целью остается полуфинал. Это очень амбициозная цель, но мы должны ставить только наивысшие задачи.

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
21 февраля в 15:43
Смешной тренер, видел как он шарики катает
амурец
амурец
21 февраля в 12:58
Лёв чемпион мира
STVA 1
STVA 1 ответ Q-J-G (раскрыть)
21 февраля в 12:34
У них девиз: Лев наша всё!!!
beefs
beefs
21 февраля в 12:32
они же друзья с Черчесовым...
sihafazatron
sihafazatron ответ Caniggia (раскрыть)
21 февраля в 12:30
видимо, как только дойдут до полуфинала сразу же начнут праздновать)
Caniggia
Caniggia
21 февраля в 12:21
Какая-то хиленькая цель у немцев - всего полуфинал. Тогда уж хотя бы финал. А если опять из группы не выйдут, как на проваленном ЧМ в России впервые в своей истории? Смысл тогда оставлять Лева до 2022? Всё покажут итоги выступления бундестим на Евро. Во всяком случае, у немцев хотя бы здравый смысл играет определяющую роль и они не продлевают контракт тренера на несколько лет ещё до начала крупного турнира, как кое-кто подписал вперёд Капелло ещё до ЧМ 2014 и Черчесова до Евро 2020. Чем закончился для нас ЧМ 2014 и последующее увольнение Дона Фабио, мы помним.
Q-J-G
Q-J-G
21 февраля в 12:18
Странное заявление, как для Германии, как для немецкого футбольного союза:

...организация не собирается отправлять в отставку....
.....даже в случае вылета из ГРУППОВОГО ЭТАПА чемпионата Европы...

.....Целью остаётся полуфинал...!!!

И это Германия!

Вообще-то, какое-то непонятное отношение в Германии, официальных лиц, которые имеют непосредственное отношение к главному тренеру сборной Германии Йоахиму Лёву.... Ни игра сборной, ни её результаты в крайние годы особо не радуют, только вдумайтесь, сборная Германии в рейтинге ФИФА занимает ТРИНАДЦАТОЕ МЕСТО(18-ое февраля 2021 год) когда такое было???

А Йоахим Лёв и ныне там...- главный тренер сборной Германии по футболу....

Неужели у него такие "влиятельные" покровители, что он несмотря на такие отрицательные результаты остаётся главным тренером сборной Германии. Не верится в то, что такая "мощная футбольная страна" не имеет достойных кандидатов на то, чтобы заменить Лёва на более успешного, более профессионального главного тренера сборной!

Странно всё это, как для Германии!
Cat01
Cat01
21 февраля в 12:17
Надо дать возможность ему работать
Q-J-G
Q-J-G
21 февраля в 11:53
Ну им виднее...увольнять или нет.
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