Немецкий футбольный союз не собирается увольнять Лёва

Президент Немецкого футбольного союза Фриц Келлер заявил, что организация не собирается отправлять в отставку с поста главного тренера национальной сборной Йоахима Лёва даже в случае вылета из группового этапа чемпионата Европы.
Конечно, нужно дождаться окончания турнира и посмотреть, что получится. Но контракт с Лёвом рассчитан до окончания ЧМ 2022 года, и мы хотим его выполнить.
С Лёвом нас ждет интересный чемпионат Европы. Целью остается полуфинал. Это очень амбициозная цель, но мы должны ставить только наивысшие задачи.
...организация не собирается отправлять в отставку....
.....даже в случае вылета из ГРУППОВОГО ЭТАПА чемпионата Европы...
.....Целью остаётся полуфинал...!!!
И это Германия!
Вообще-то, какое-то непонятное отношение в Германии, официальных лиц, которые имеют непосредственное отношение к главному тренеру сборной Германии Йоахиму Лёву.... Ни игра сборной, ни её результаты в крайние годы особо не радуют, только вдумайтесь, сборная Германии в рейтинге ФИФА занимает ТРИНАДЦАТОЕ МЕСТО(18-ое февраля 2021 год) когда такое было???
А Йоахим Лёв и ныне там...- главный тренер сборной Германии по футболу....
Неужели у него такие "влиятельные" покровители, что он несмотря на такие отрицательные результаты остаётся главным тренером сборной Германии. Не верится в то, что такая "мощная футбольная страна" не имеет достойных кандидатов на то, чтобы заменить Лёва на более успешного, более профессионального главного тренера сборной!
Странно всё это, как для Германии!
...организация не собирается отправлять в отставку....
.....даже в случае вылета из ГРУППОВОГО ЭТАПА чемпионата Европы...
.....Целью остаётся полуфинал...!!!
И это Германия!
Вообще-то, какое-то непонятное отношение в Германии, официальных лиц, которые имеют непосредственное отношение к главному тренеру сборной Германии Йоахиму Лёву.... Ни игра сборной, ни её результаты в крайние годы особо не радуют, только вдумайтесь, сборная Германии в рейтинге ФИФА занимает ТРИНАДЦАТОЕ МЕСТО(18-ое февраля 2021 год) когда такое было???
А Йоахим Лёв и ныне там...- главный тренер сборной Германии по футболу....
Неужели у него такие "влиятельные" покровители, что он несмотря на такие отрицательные результаты остаётся главным тренером сборной Германии. Не верится в то, что такая "мощная футбольная страна" не имеет достойных кандидатов на то, чтобы заменить Лёва на более успешного, более профессионального главного тренера сборной!
Странно всё это, как для Германии!