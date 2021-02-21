Немецкий футбольный союз не собирается увольнять Лёва

Президент Немецкого футбольного союза Фриц Келлер заявил, что организация не собирается отправлять в отставку с поста главного тренера национальной сборной даже в случае вылета из группового этапа чемпионата Европы.

Конечно, нужно дождаться окончания турнира и посмотреть, что получится. Но контракт с Лёвом рассчитан до окончания ЧМ 2022 года, и мы хотим его выполнить.

С Лёвом нас ждет интересный чемпионат Европы. Целью остается полуфинал. Это очень амбициозная цель, но мы должны ставить только наивысшие задачи.