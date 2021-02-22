Филипе Луис: «Азар мог бы стать лучшим игроком в мире. Он на уровне Месси»

Бывший защитник «Атлетико» и «Челси» Филипе Луис рассказал, что помешало Эдену Азару стать лучшим футболистом в мире.
Азар вместе с Неймаром — лучшие игроки, с которыми я когда-либо играл. Они находятся на уровне Месси.
Азар плохо тренировался, за пять минут до начала игры он играл в Mario Kart в раздевалке. Он разминался, не завязывая шнурки.
Но тогда никто не мог отобрать у него мяч. Он обводил трёх или четырёх игроков и выигрывал матчи в одиночку.
Азар невероятно талантлив. Возможно, ему не хватает амбиций, чтобы сказать, что он собирается стать лучшим игроком в мире. Потому что он мог бы им стать.
Ранее Азар заявил, что планирует играть в футбол ещё минимум пять или шесть лет.
Но прогнозы так и остались прогнозами...
Иметь талант(Неймар, Азар...) это не залог успеха, это уникальная возможность для игрока, своим отношением к футболу, максимальной самоотдачей на тренировке, выбором "СВОЕЙ КОМАНДЫ", правильно поставленной целью, добиться тот максимум, который возможно добиться благодаря тому таланту, который имеет конкретный игрок...
И хочу сделать акцент на том, что очень важное значение имеет выбор "СВОЕЙ КОМАНДЫ", и надо не ошибаться в этом выборе, чтобы использовать по максимуму лучшие "футбольные" годы в своей карьере...
Но прогнозы так и остались прогнозами...
Иметь талант(Неймар, Азар...) это не залог успеха, это уникальная возможность для игрока, своим отношением к футболу, максимальной самоотдачей на тренировке, выбором "СВОЕЙ КОМАНДЫ", правильно поставленной целью, добиться тот максимум, который возможно добиться благодаря тому таланту, который имеет конкретный игрок...
И хочу сделать акцент на том, что очень важное значение имеет выбор "СВОЕЙ КОМАНДЫ", и надо не ошибаться в этом выборе, чтобы использовать по максимуму лучшие "футбольные" годы в своей карьере...