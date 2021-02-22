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Филипе Луис: «Азар мог бы стать лучшим игроком в мире. Он на уровне Месси»

22 февраля 2021, 11:31

Бывший защитник «Атлетико» и «Челси» Филипе Луис рассказал, что помешало Эдену Азару стать лучшим футболистом в мире.

Азар вместе с Неймаром — лучшие игроки, с которыми я когда-либо играл. Они находятся на уровне Месси.

Азар плохо тренировался, за пять минут до начала игры он играл в Mario Kart в раздевалке. Он разминался, не завязывая шнурки.

Но тогда никто не мог отобрать у него мяч. Он обводил трёх или четырёх игроков и выигрывал матчи в одиночку.

Азар невероятно талантлив. Возможно, ему не хватает амбиций, чтобы сказать, что он собирается стать лучшим игроком в мире. Потому что он мог бы им стать.

Ранее Азар заявил, что планирует играть в футбол ещё минимум пять или шесть лет.

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Все комментарии
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
22 февраля в 16:03
Кокорин мог стать лучше Месси....
Октябрь 1917
Октябрь 1917
22 февраля в 14:11
Но не стал
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
22 февраля в 13:31
Вот с возрастом это всё и всплыло наружу, что он недостаточно трудоусерден.
Набрал вес, положил на всё. И вот итог - провал века.
112910415
112910415
22 февраля в 13:22
не стал и уже не станет !
трудолюбие оказалось меньше таланта !
Leha-ha50
Leha-ha50
22 февраля в 13:17
Мог бы, но не смог.
Bavaria_N
Bavaria_N
22 февраля в 13:02
    beefs
    beefs
    22 февраля в 12:31
    мог бы, но не стал и уже не станет...
    Рауль-Зидан
    Рауль-Зидан
    22 февраля в 12:27, ред.
    Он даже не уровень худшего Мессии . Что за безобразие ,уже не порадуешься что топ игрок перешёл в твою команду , ибо на 50 процентов он не заиграет . Вот что значит Роналду , в любую точку мира отправь , будет забивать
    ДСА
    ДСА
    22 февраля в 12:11
    Сплошные травмы его сгубили
    Заур-ЗВЕРЬ
    Заур-ЗВЕРЬ
    22 февраля в 12:04
    во всем виноваты бабы или бабки)))
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    22 февраля в 11:58
    Быстров:"дзюба был невероятно талантлив, он мог обчистить три четыре шкафчика не завязывая шнурки и катая одной рукой шары"
    sv_1969
    sv_1969 ответ Q-J-G (раскрыть)
    22 февраля в 11:52
    Но не стал))
    shlomo
    shlomo
    22 февраля в 11:51
    Футболист сидит на футболисте и футболистом погоняет....:))))....это как раз об Эдене Азаре (отец бывший опорный полузащитник, мать бывший нападающий, трое братьев Торган, Килиан и Итан тоже футболисты....)....как не странно, после главного балласта Реала последних лет Гарет Бэйл, теперь у сливочных новая головная боль Эден Азар.....бельгиец получил шесть травм за год (в Челси их почти не было...)...плюс к этому проблемы Азара связывают с лишним весом (возможно, у него гормональный сбой)....и как результат всего этого, Эден теперь боится получить травму (в Реале даже наняли психолога для него).....вот и весь сказ о том, что один уровень и "мог бы" стать....
    Q-J-G
    Q-J-G
    22 февраля в 11:50
    Сколько мы слышали в "адрес" многих игроков, хороших игроков, что они могут быть на уровне Месси, Роналду... Да про того же Неймара, когда он играл за "Барселону," сколько было многообещающих прогнозов о его дальнейшей футбольной карьере, что "Золотые мячи" будут в коллекции Неймара в неединственном экземпляре...

    Но прогнозы так и остались прогнозами...

    Иметь талант(Неймар, Азар...) это не залог успеха, это уникальная возможность для игрока, своим отношением к футболу, максимальной самоотдачей на тренировке, выбором "СВОЕЙ КОМАНДЫ", правильно поставленной целью, добиться тот максимум, который возможно добиться благодаря тому таланту, который имеет конкретный игрок...

    И хочу сделать акцент на том, что очень важное значение имеет выбор "СВОЕЙ КОМАНДЫ", и надо не ошибаться в этом выборе, чтобы использовать по максимуму лучшие "футбольные" годы в своей карьере...
    David Young
    David Young
    22 февраля в 11:41
    Филипе Луис прав. У Эдена Азара, как, собственно, и у Неймара, был шанс стать как минимум игроком более высокого класса, если уж не уровня Месси и Роналду, то хотя бы очень рядом с этим, в итоге Азар и Неймар были очень близко к этому лишь некоторые периоды своей карьеры, достаточно долгие, но их игра не была стабильной почти всю их карьеру, у обоих есть серьёзные проблемы с подходом к делу, разные проблемы, но суть у них одна - не хватает стремления постоянно себя улучшать, преодолевать новые рубежи. Так что они уже больше доигрывают, всё ещё на высоком уровне, но сдали, Неймар несильно, а Азар уже очень значительно относительно своих лучших футбольных времён. Это не только путь этих двух футболистов, но ещё очень многих других, молодым игрокам следует делать правильные выводы и не допускать ошибок их предшественников.
    Q-J-G
    Q-J-G
    22 февраля в 11:32
    Ключевое слово: МОГ БЫ!
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