Филипе Луис: «Азар мог бы стать лучшим игроком в мире. Он на уровне Месси»

Бывший защитник «Атлетико» и «Челси» рассказал, что помешало стать лучшим футболистом в мире.

Азар вместе с Неймаром — лучшие игроки, с которыми я когда-либо играл. Они находятся на уровне Месси.

Азар плохо тренировался, за пять минут до начала игры он играл в Mario Kart в раздевалке. Он разминался, не завязывая шнурки.

Но тогда никто не мог отобрать у него мяч. Он обводил трёх или четырёх игроков и выигрывал матчи в одиночку.

Азар невероятно талантлив. Возможно, ему не хватает амбиций, чтобы сказать, что он собирается стать лучшим игроком в мире. Потому что он мог бы им стать.