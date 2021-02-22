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Ходдл: «Моуриньо заслужил, чтобы ему дали больше времени в „Тоттенхэме“»

22 февраля 2021, 16:18

Бывший футболист «Тоттенхэма» Гленн Ходдл считает, что «шпорам» не стоит увольнять Жозе Моуриньо. Лондонский клуб выиграл лишь один из последних шести матчей в АПЛ, а также вылетел из Кубка Англии, уступив «Эвертону».

Будет ли Моуриньо уволен? Нет, в данный момент нет. Его позвали в клуб, чтобы он завоевал трофеи. Сейчас он в финале Кубка Лиги. Как можно уволить человека, у которого в апреле был финал кубка? Это смешно. Это причина, по которой его пригласили.

Последовательность и, возможно, другие вещи должны измениться со временем, но я думаю, что он заслужил, чтобы ему дали больше времени, ведь он многого добился за свою карьеру.

Иногда я смотрю на «Тоттенхэм» и думаю, что мы действительно выглядим как простой клуб. Но ситуация может измениться очень быстро. Пара побед может вернуть уверенность.

Болельщики очень часто призывают к увольнению Моуриньо, но во втором тайме против «Вест Хэма» (1:2), который сейчас играет очень хорошо, все варианты игроков в атаку, которые у него были, были на поле. Они попали в штангу, попали в перекладину, всё могло пойти иначе.

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нечитайло
нечитайло
22 февраля в 17:50
Ещё один шанс
ЮЗИК
ЮЗИК
22 февраля в 17:26
Маур без финансовых вливаний, без крупных трансферов не привык работать
zim289
zim289 ответ DXTK (раскрыть)
22 февраля в 17:18
И кого же он обманул?
sv_1969
sv_1969
22 февраля в 16:44
Как же его уволишь))
DXTK
DXTK
22 февраля в 16:35
Моуриньо - Шарлатан......почему его не увольняют дикие отступные........
ВиталикManUtdRus
ВиталикManUtdRus
22 февраля в 16:32
дайте хосе отработать !
Cat01
Cat01
22 февраля в 16:20
Надо дать возможность работать
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