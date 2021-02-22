Ходдл: «Моуриньо заслужил, чтобы ему дали больше времени в „Тоттенхэме“»

Бывший футболист «Тоттенхэма» считает, что «шпорам» не стоит увольнять . Лондонский клуб выиграл лишь один из последних шести матчей в АПЛ , а также вылетел из Кубка Англии, уступив «Эвертону».

Будет ли Моуриньо уволен? Нет, в данный момент нет. Его позвали в клуб, чтобы он завоевал трофеи. Сейчас он в финале Кубка Лиги. Как можно уволить человека, у которого в апреле был финал кубка? Это смешно. Это причина, по которой его пригласили.

Последовательность и, возможно, другие вещи должны измениться со временем, но я думаю, что он заслужил, чтобы ему дали больше времени, ведь он многого добился за свою карьеру.

Иногда я смотрю на «Тоттенхэм» и думаю, что мы действительно выглядим как простой клуб. Но ситуация может измениться очень быстро. Пара побед может вернуть уверенность.

Болельщики очень часто призывают к увольнению Моуриньо, но во втором тайме против «Вест Хэма» (1:2), который сейчас играет очень хорошо, все варианты игроков в атаку, которые у него были, были на поле. Они попали в штангу, попали в перекладину, всё могло пойти иначе.