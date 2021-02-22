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Ковалевски: «Болельщики „Спартака“ никогда не бросят свою команду»

22 февраля 2021, 14:53

Бывший голкипер «Спартака» Войцех Ковалевски обратился к фанатам московского клуба.

Раньше говорили: «Будет праздник и на нашей улице». Я знаю, сколько терпения у болельщиков «Спартака», как сильно они переживают за команду и поддерживают её. Я рад, что играл за этот клуб для болельщиков. Конечно, были разные ситуации, но я всегда эту поддержку чувствовал. «Спартак» — уникальный клуб за счёт своих болельщиков. И я передаю большой привет красно-белой торсиде. Ох, как они поют: «Верим в команду», «Один за всех, и все за одного». Болельщики «Спартака» никогда не бросят свою команду.

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Все комментарии
Мы не рабы
Мы не рабы
22 февраля в 18:22
Ахахахаха.......
NbKA555
NbKA555
22 февраля в 15:59
Уважаю его!Он любит наш клуб!Это чувствуется по словам идущим от сердца!И вратарь был достойный!Всем добра!
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
22 февраля в 15:51
Настоящий болельщик любой команды никогда не бросит команду, но есть фанаты, торсида, у которых ничего святого. Коволевски явно лукавит, неужели он не видел неуважение к клубу от фанатов?


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112910415
112910415
22 февраля в 15:29
этого не отнять !
STVA 1
STVA 1
22 февраля в 15:19
Иначе это не болельщики!Хотя есть такие
drug01
drug01
22 февраля в 15:19
Сколько можно терпеть...
Q-J-G
Q-J-G
22 февраля в 15:02
Всегда радует такая поддержка команды болельщиками, и не важно, болельщики какой команды так поддерживают. Хочется только порадоваться за "Спартак", который имеет такую поддержку своих болельщиков, и пожелать "Спартаку" радовать своей игрой преданных болельщиков своей команды!
makkie
makkie
22 февраля в 14:56, ред.
Золотые слова!

Даже интересно, а если вдруг у Зенита уйдёт Газпром, а потом на его место придёт Червиченко и клуб перестанет побеждать - останутся ли фанаты? Или переметнутся болеть за Сочи?)
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
22 февраля в 14:54
Верные не бросят!
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