Ковалевски: «Болельщики „Спартака“ никогда не бросят свою команду»

Бывший голкипер «Спартака» обратился к фанатам московского клуба.

Раньше говорили: «Будет праздник и на нашей улице». Я знаю, сколько терпения у болельщиков «Спартака», как сильно они переживают за команду и поддерживают её. Я рад, что играл за этот клуб для болельщиков. Конечно, были разные ситуации, но я всегда эту поддержку чувствовал. «Спартак» — уникальный клуб за счёт своих болельщиков. И я передаю большой привет красно-белой торсиде. Ох, как они поют: «Верим в команду», «Один за всех, и все за одного». Болельщики «Спартака» никогда не бросят свою команду.