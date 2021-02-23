«Интер» выиграл миланское дерби. Итоги 23-го тура Серии А

Завершились все матчи 23-го тура чемпионата Италии.
«Милан» — «Интер» 0:3
Голы: Мартинес Лаутаро 5, Мартинес Лаутаро 57, Лукаку Ромелу 66
«Аталанта» — «Наполи» 4:2
Голы: Сапата Дуван 52, Госенс Робин 64, Муриэль Луис 71, Ромеро Кристиан 79 — Зелински Петр 58, Госенс Робин 76 (автогол)
«Фиорентина» — «Специа» 3:0
Голы: Влахович Душан 48, Кастровилли Гаэтано 64, Эйссерик Валентен 82
«Кальяри» — «Торино» 0:1
Гол: Бремер Глейсон 76
«Лацио» — «Сампдория» 1:0
Гол: Альберто Луис 24
«Дженоа» — «Верона» 2:2
Голы: Шомуродов Элдор 48, Бадель Милан 90+3 — Илич Иван 17, Фараони Давиде 61
«Сассуоло» — «Болонья» 1:1
Голы: Капуто Франческо 52 — Сориано Роберто 17
«Парма» — «Удинезе» 2:2
Голы: Корнелиус Андреас 3, Куцка Юрай 32 (пенальти) — Окака-Чука Стефано 64, Нейтинк Брам 80
«Беневенто» — «Рома» 0:0
«Ювентус» — «Кротоне» 3:0
Голы: Роналду Криштиану 38, Роналду Криштиану 45+1, МакКенни Уэстон 66