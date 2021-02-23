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«Интер» выиграл миланское дерби. Итоги 23-го тура Серии А

23 февраля 2021, 01:24

Завершились все матчи 23-го тура чемпионата Италии.

«Милан» — «Интер» 0:3
Голы: Мартинес Лаутаро 5, Мартинес Лаутаро 57, Лукаку Ромелу 66

«Аталанта» — «Наполи» 4:2
Голы: Сапата Дуван 52, Госенс Робин 64, Муриэль Луис 71, Ромеро Кристиан 79 — Зелински Петр 58, Госенс Робин 76 (автогол)

«Фиорентина» — «Специа» 3:0
Голы: Влахович Душан 48, Кастровилли Гаэтано 64, Эйссерик Валентен 82

«Кальяри» — «Торино» 0:1
Гол: Бремер Глейсон 76

«Лацио» — «Сампдория» 1:0
Гол: Альберто Луис 24

«Дженоа» — «Верона» 2:2
Голы: Шомуродов Элдор 48, Бадель Милан 90+3 — Илич Иван 17, Фараони Давиде 61

«Сассуоло» — «Болонья» 1:1
Голы: Капуто Франческо 52 — Сориано Роберто 17

«Парма» — «Удинезе» 2:2
Голы: Корнелиус Андреас 3, Куцка Юрай 32 (пенальти) — Окака-Чука Стефано 64, Нейтинк Брам 80

«Беневенто» — «Рома» 0:0

«Ювентус» — «Кротоне» 3:0
Голы: Роналду Криштиану 38, Роналду Криштиану 45+1, МакКенни Уэстон 66

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Все комментарии
Али Самаркандский
Али Самаркандский
23 февраля в 05:55
Ход набрал Интер.
1bear
1bear
23 февраля в 02:11
Интер такими темпами станет чемпионом досрочно
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