«Реал» сократил отставание от «Атлетико». Итоги 24-го тура Примеры

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23 февраля 2021, 01:14

Завершился 24-й тур чемпионата Испании, по итогам которого «Реал» сократил отставание от «Атлетико» до 3 очков. Однако у лидеров таблицы по-прежнему есть игра в запасе.

«Атлетико» — «Леванте» 0:2

Голы: Моралес Хосе Луис 30, де Фрутос Хорхе 90+5

«Барселона» — «Кадис» 1:1

Голы: Месси Лионель 32 (пенальти) — Алекс 89 (пенальти)

«Вальядолид» — «Реал» 0:1

Гол: Каземиро 65

«Бетис» — «Хетафе» 1:0

Гол: Борха Иглесиас 84 (пенальти)

«Эльче» — «Эйбар» 1:0

Гол: Кальво Дани 33

«Валенсия» — «Сельта» 2:0

Голы: Вальехо Ману 90+4, Гамейро Кевин 90+8

«Реал Сосьедад» — «Алавес» 4:0

Голы: Исак Александер 41, Исак Александер 49, Исак Александер 62, Порту 73

«Уэска» — «Гранада» 3:2

Голы: Эскриче Дани 31, Пулидо Хорхе 39, Фулкье Димитри 44 (автогол) — Кина Домингуш 8, Альберто Соро 59

«Атлетик» — «Вильярреал» 1:1

Голы: Беренгер Алехандро 44 — Морено Жерар 16