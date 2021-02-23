«Реал» сократил отставание от «Атлетико». Итоги 24-го тура Примеры

Завершился 24-й тур чемпионата Испании, по итогам которого «Реал» сократил отставание от «Атлетико» до 3 очков. Однако у лидеров таблицы по-прежнему есть игра в запасе.
«Атлетико» — «Леванте» 0:2
Голы: Моралес Хосе Луис 30, де Фрутос Хорхе 90+5
«Барселона» — «Кадис» 1:1
Голы: Месси Лионель 32 (пенальти) — Алекс 89 (пенальти)
«Вальядолид» — «Реал» 0:1
Гол: Каземиро 65
«Бетис» — «Хетафе» 1:0
Гол: Борха Иглесиас 84 (пенальти)
«Эльче» — «Эйбар» 1:0
Гол: Кальво Дани 33
«Валенсия» — «Сельта» 2:0
Голы: Вальехо Ману 90+4, Гамейро Кевин 90+8
«Реал Сосьедад» — «Алавес» 4:0
Голы: Исак Александер 41, Исак Александер 49, Исак Александер 62, Порту 73
«Уэска» — «Гранада» 3:2
Голы: Эскриче Дани 31, Пулидо Хорхе 39, Фулкье Димитри 44 (автогол) — Кина Домингуш 8, Альберто Соро 59
«Атлетик» — «Вильярреал» 1:1
Голы: Беренгер Алехандро 44 — Морено Жерар 16
«Осасуна» — «Севилья» 0:2
Голы: Диего 19, Де Йонг Люк 49