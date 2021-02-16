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«Лейпциг» сократил отставание от «Баварии». Итоги 21-го тура Бундеслиги

16 февраля 2021, 01:30

Завершился 21-тур чемпионата Германии. «Лейпциг» обыграл «Аугсбург» и приблизился к лидирующей в таблице «Баварии», которая ушла от поражения в матче с «Арминией». Теперь отрыв мюнхенцев от ближайшего преследователя составляет 5 очков.

«РБ Лейпциг» — «Аугсбург» 2:1
Голы: Ольмо Даниэль 38 (пенальти), Нкунку Кристофер 43 — Калиджури Даниэль 77 (пенальти)

«Бавария» — «Арминия» 3:3
Голы: Левандовски Роберт 48, Толиссо Корентен 57, Дэвис Альфонсо 70 — Влап Михел 9, Пипер Амос 37, Гебауэр Кристиан 49

«Боруссия» Д — «Хоффенхайм» 2:2
Голы: Санчо Джейдон 24, Холанд Эрлинг 81 — Даббур Мунас 31, Бебу Ихлас 51

«Байер» — «Майнц» 2:2
Голы: Аларио Лукас 14, Шик Патрик 84 — Глатцель Роберт 89, Штегер Кевин 90+2

«Вердер» — «Фрайбург» 0:0

«Штутгарт» — «Герта» 1:1
Голы: Каладжич Саса 45+1 — Нетц Лука 82

«Унион» — «Шальке-04» 0:0

«Айнтрахт» — «Кельн» 2:0
Голы: Силва Андре 57, Н'Дика Обите 79

«Вольфсбург» — «Боруссия» М 0:0

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ДСА
ДСА
16 февраля в 08:33
Борьба за титул становится интереснее.
Leha-ha50
Leha-ha50
16 февраля в 01:40
Трудно поверить, что кто то сможет отнять титул у Баварии. И сегодняшняя ничья - это досадный срыв, который иногда случается с любой именитой командой. Учитывая опыт и мастерство игроков Баварии , думаю , они все взвесят и в ближайшее время постараются увеличить отрыв от преследователей, которые кстати тоже не застрахованы от потери очков.
Пока нет никаких предпосылок к тому, что Бавария уступит лидерство.
Ждем следующих матчей.
Всем здоровья.
1bear
1bear
16 февраля в 01:39
да уж - удивила Бавария,как это частенько стало случаться...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
16 февраля в 01:38
Бовария сегодня удивила!
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