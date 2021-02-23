«Ливерпуль» и «Тоттенхэм» снова проиграли. Итоги 25-го тура АПЛ

Завершились все матчи 25-го тура чемпионата Англии.
«Ливерпуль» — «Эвертон» 0:2
Голы: Ришарлисон 3, Сигурдссон Гильфи 83 (пенальти)
«Вест Хэм» — «Тоттенхэм» 2:1
Голы: Антонио Мичейл 5, Лингард Джесси 47 — Моура Лукас 64
«Арсенал» — «Манчестер Сити» 0:1
Гол: Стерлинг Рахим 2
«Вулверхэмптон» — «Лидс» 1:0
Гол: Мелье Иллан 64 (автогол)
«Саутгемптон» — «Челси» 1:1
Голы: Минамино Такуми 33 — Маунт Мэйсон 54 (пенальти)
«Бернли» — «Вест Бромвич» 0:0
«Фулхэм» — «Шеффилд Юнайтед» 1:0
Гол: Лукман Адемола 61
«Астон Вилла» — «Лестер Сити» 1:2
Голы: Траоре Бертран 48 — Мэддисон Джеймс 19, Барнс Харви 23
«Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл Юнайтед» 3:1
Голы: Рэшфорд Маркус 30, Джеймс Даниэл 57, Фернандеш Бруну 75 (пенальти) — Сен-Максимен Аллен 36
«Брайтон энд Хоув Альбион» — «Кристал Пэлас» 1:2
Голы: Вельтман Йоэл 55 — Матета Жан-Филипп 28, Бентеке Кристиан 90+5