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«Ливерпуль» и «Тоттенхэм» снова проиграли. Итоги 25-го тура АПЛ

23 февраля 2021, 01:08

Завершились все матчи 25-го тура чемпионата Англии.

«Ливерпуль» — «Эвертон» 0:2
Голы: Ришарлисон 3, Сигурдссон Гильфи 83 (пенальти)

«Вест Хэм» — «Тоттенхэм» 2:1
Голы: Антонио Мичейл 5, Лингард Джесси 47 — Моура Лукас 64

«Арсенал» — «Манчестер Сити» 0:1
Гол: Стерлинг Рахим 2

«Вулверхэмптон» — «Лидс» 1:0
Гол: Мелье Иллан 64 (автогол)

«Саутгемптон» — «Челси» 1:1
Голы: Минамино Такуми 33 — Маунт Мэйсон 54 (пенальти)

«Бернли» — «Вест Бромвич» 0:0

«Фулхэм» — «Шеффилд Юнайтед» 1:0
Гол: Лукман Адемола 61

«Астон Вилла» — «Лестер Сити» 1:2
Голы: Траоре Бертран 48 — Мэддисон Джеймс 19, Барнс Харви 23

«Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл Юнайтед» 3:1
Голы: Рэшфорд Маркус 30, Джеймс Даниэл 57, Фернандеш Бруну 75 (пенальти) — Сен-Максимен Аллен 36

«Брайтон энд Хоув Альбион» — «Кристал Пэлас» 1:2
Голы: Вельтман Йоэл 55 — Матета Жан-Филипп 28, Бентеке Кристиан 90+5

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Сантус
Сантус ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
23 февраля в 01:27
Климакс жанра..)
Василий 50
Василий 50
23 февраля в 01:19
В футболе все бывает
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
23 февраля в 01:17
Чтото происходит с Ливерпулем не то!
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