Поражение «Краснодара» и другие итоги первых матчей 1/16 финала Лиги Европы

Завершились все матчи первого круга 1/16 финала Лиги Европы.
«Краснодар» — «Динамо» Загреб 2:3
Голы: Берг Маркус 28, Классон Виктор 69 — Петкович Бруно 15, Петкович Бруно 54, Атимвен Ияйи 75
«Динамо» Киев — «Брюгге» 1:1
Голы: Буяльский Виталий 62 — Мехеле Брандон 67
«Брага» — «Рома» 0:2
Голы: Джеко Эдин 5, Майораль Борха 86
«Вольфсберг» — «Тоттенхэм» 1:4
Голы: Линдль Михаэль 55 (пенальти) — Сон Хын-Мин 13, Бэйл Гарет 28, Моура Лукас 34, Винисиус 88
«Олимпиакос» — ПСВ 4:2
Голы: Бухалакис Андреас 9, М'Вила Янн 37, Эль-Араби Юссеф 45+2, Масурас Гиоргос 83 — Захави Эран 14, Захави Эран 40
«Реал Сосьедад» — «Манчестер Юнайтед» 0:4
Голы: Фернандеш Бруну 27, Фернандеш Бруну 57, Рэшфорд Маркус 65, Джеймс Даниэл 90
«Славия» — «Лестер Сити» 0:0
«Црвена Звезда» — «Милан» 2:2
Голы: Канга Каку Гуелор 52 (пенальти), Павков Милан 90+3 — Панков Радован 42 (автогол), Эрнандес Тео 61 (пенальти)
«Янг Бойз» — «Байер» 4:3
Голы: Фасснахт Кристиан 3, Сибатчу Теосон 19, Месак Элиа 44, Сибатчу Теосон 89 — Шик Патрик 49, Шик Патрик 52, Диаби Мусса 68
«Антверпен» — «Рейнджерс» 3:4
Голы: Авенатти Фелипе 45, Рафаэлов Лиор 45+8 (пенальти), Хонгла Мартин 66 — Арибо Джо 38, Баришич Борна 59 (пенальти), Кент Райан 83, Баришич Борна 90 (пенальти)
«Бенфика» — «Арсенал» 1:1
Голы: Пицци 55 (пенальти) — Сака Бакайо 57
«Гранада» — «Наполи» 2:0
Голы: Эррера Янхель 19, Кенеди 21
«Ред Булл Зальцбург» — «Вильярреал» 0:2
Голы: Алькасер Пако 41, Ниньо Фернандо 71
«Лилль» — «Аякс» 1:2
Голы: Веа Тимоти 72 — Тадич Душан 87 (пенальти), Бробби Брайан 89
«Маккаби» Тель-Авив — «Шахтёр» 0:2
Голы: Патрик Алан 31, Тете 90+3
«Мольде» — «Хоффенхайм» 3:3
Голы: Скельбред Эллингсен Мартин 41, Андерсен Эйрик 70 — Даббур Мунас 8, Даббур Мунас 28, Баумгартнер Кристоф 45+3
Болеем за Краснодар, хотя конечно шансов меньше , чем немного.
Всем здоровья.
Болеем за Краснодар, хотя конечно шансов меньше , чем немного.
Всем здоровья.