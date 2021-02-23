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«Реал» интересуется голкипером «Леванте»

23 февраля 2021, 16:24

«Реал» может приобрести вратаря в летнее трансферное окно.

Как сообщается, в мадридском клубе считают, что Андрей Лунин покинет команду летом, интерес к игроку проявляет «Бетис». Поэтому «Реал» обратил своё внимание на голкипера «Леванте» Дани Карденаса.

В нынешнем сезоне Карденас провёл 7 матчей во всех турнирах, пропустив 6 голов и оставив своих ворота «сухими» в двух играх.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
23 февраля в 20:50
В 2014 году Реал уже покупал у Леванте вратаря (Кейлор Навас) и как оказалось попали в яблочко, закрыв этим трансфером вратарскую позицию на многие годы...
Кто знает, возможно и этот парнишка окажется отличной заменой когда Тибо покинет Реал
Q-J-G
Q-J-G
23 февраля в 16:34
В 22-года А.Лунину надо играть, а то так лучшие годы и пройдут, на скамейке запасных "Реала" или по арендам... в Сегунде...Надо идти в любую команду, в которой есть шанс закрепиться и играть в стартовом составе.
shlomo
shlomo
23 февраля в 16:26
Ну интерес, это дело благодарное...сейчас интерес к одному, завтра к другому...:)))
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