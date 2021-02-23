«Реал» интересуется голкипером «Леванте»

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23 февраля 2021, 16:24

«Реал» может приобрести вратаря в летнее трансферное окно.

Как сообщается, в мадридском клубе считают, что покинет команду летом, интерес к игроку проявляет «Бетис». Поэтому «Реал» обратил своё внимание на голкипера «Леванте» .

В нынешнем сезоне Карденас провёл 7 матчей во всех турнирах, пропустив 6 голов и оставив своих ворота «сухими» в двух играх.