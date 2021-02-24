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Таски: «Промес очень хорошо знает „Спартак“ и РПЛ»

24 февраля 2021, 22:39

Экс-игрок «Спартака» Сердар Таски прокомментировал новость о грядущем возвращении форварда «Аякса» Квинси Промеса в московский клуб.

Я думаю, что Квинси Промес — это большой трансфер для московского «Спартака» и РПЛ. Он очень хорошо знает клуб и лигу.

Все знают, сколько голов и передач он сделал за клуб в свой первый раз в московском «Спартаке». Если он будет в форме и готов играть, то он будет непосредственно очень важен для клуба в борьбе за победу в чемпионате.

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Все комментарии
mihaluch
mihaluch
24 февраля в 23:33
Посмотрим как в одну воду войдёт дважды Промес.
Leha-ha50
Leha-ha50
24 февраля в 23:28
Шуму много. Когда Кокорин переходил, тоже шумели, а в итоге больше радовались , когда сбагрили парнишу.
Квинси тоже радостно встречают, шумят все кому не лень. Посмотрим, насколько этот шум оправдан???
drug01
drug01
24 февраля в 23:24
Он всё знает все умеет.... Нужны дела!!!
Василий 50
Василий 50
24 февраля в 23:22
Сомневаюсь, что он будет прежним
ЮЗИК
ЮЗИК
24 февраля в 22:44
Он уже всё позабывал
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