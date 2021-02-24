Таски: «Промес очень хорошо знает „Спартак“ и РПЛ»

Экс-игрок «Спартака» прокомментировал новость о грядущем возвращении форварда «Аякса» в московский клуб.

Я думаю, что Квинси Промес — это большой трансфер для московского «Спартака» и РПЛ . Он очень хорошо знает клуб и лигу.

Все знают, сколько голов и передач он сделал за клуб в свой первый раз в московском «Спартаке». Если он будет в форме и готов играть, то он будет непосредственно очень важен для клуба в борьбе за победу в чемпионате.