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Мусаев: «Мы ещё не вылетели из Лиги Европы»

24 февраля 2021, 21:20
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Загреб)1 : 0Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Наставник «Краснодара» Мурад Мусаев порассуждал о предстоящем матче 1/16 финала Лиги Европы с загребским «Динамо».

В первой игре мы совершили много ошибок. Это непозволительно на таком уровне. У нас есть 90 минут, чтобы исправить ситуацию. Ожидаем, что будет сложный матч. Мы понимаем, где недоработали, завтра сделаем все, чтобы результат был другой.

Пока у нас есть шансы, мы еще не вылетели из Лиги Европы. Да, начало получилось сложное, но и соперники у нас были очень непростые. Мы понимаем, где ошиблись. Я думаю, что одной причины не могу назвать, здесь их комплекс. Футбол хорош тем, что каждую неделю есть новая игра, есть новый шанс, чтобы добиться новых побед.

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Все комментарии
158nactux
158nactux ответ Dirty_Harry (раскрыть)
26 февраля в 06:23
Для внутреннего применения нормально и то нн всегда,для евро все физручилы...
Ravshan878
Ravshan878
25 февраля в 10:07
Нужно выходить на поле. Сражаться и биться.А не муму ....) Вот и тогда что-то можно добиться.Будем болеть за Быков.
Dirty_Harry
Dirty_Harry ответ Dima salev (раскрыть)
25 февраля в 09:23, ред.
Оба в первый раз в ЛЧ, и состав у них слабее, ты о чем? Ренн с Зенитом признали самыми слабыми командами в ЛЧ.
Fahrenheit_66
Fahrenheit_66 ответ Октябрь 1917 (раскрыть)
25 февраля в 08:08
За три вратарских гола должен уйти не кипер, а тренер? За выход в евро весну должен уйти тренер? Или за то что уже шесть лет, ниже четвертого места в чемпионате не финиширует?
112910415
112910415
25 февраля в 06:11
надежда живёт до конца
Октябрь 1917
Октябрь 1917
25 февраля в 04:48
Можешь и не мечтать.
Оновтун
Оновтун
25 февраля в 02:35
Ты уже вылетел из тренерского цеха, только никак не доходит
Dima salev
Dima salev ответ Dirty_Harry (раскрыть)
25 февраля в 00:56
Эти претензии можно сделать Зениту который с огромной тратов денег на легионеров ничего не показывает. По составу Краснодар слабее Ренна но зато вышла из группы
Dirty_Harry
Dirty_Harry ответ Dima salev (раскрыть)
25 февраля в 00:40
Это потому что был в группе с Краснодаром был Ренн, который ещё бездарней выступил, сколько пытался понять во что играет Краснодар при Мусаеве, так и не понял видимо. Нет ни тактики, ни замен логических, ни разбора соперника, ни физики и .т.д
Dirty_Harry
Dirty_Harry ответ Октябрь 1917 (раскрыть)
25 февраля в 00:31
Не, не уволят Арутюнян (Галицкий) видимо ему чем то по гроб жизни должен.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
24 февраля в 23:26
Не воспринимаю Мусаева, как тренера.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
24 февраля в 23:19
Если вылетят, Мусаев должен уйти
Dirty_Harry
Dirty_Harry ответ 158nactux (раскрыть)
24 февраля в 23:12
Ну данный момент все, еврокубки это очередной раз подтверждают. Ну Мусаев и Семак в топе, но и Гончаренко недалеко ушёл
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
24 февраля в 23:10
Я не верю в чудеса, а точнее в то, что быки пройдут дальше. Максимум это выигрыш с минимальным счётом.
протон1
протон1
24 февраля в 23:08
когда же ты мусаев вылетишь с краснадара
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Caniggia (раскрыть)
24 февраля в 22:55
Болеем то , разумеется за наших. Но надо быть реалистами. Динамо Загреб - это по общему мнению команда уровня ЛЧ. Они попали в ЛЕ по недоразумению , проиграв один матч Ференцварошу, так бывает- не повезло.. Конечно чудеса бывают, но.......
158nactux
158nactux
24 февраля в 22:53
    beefs
    beefs
    24 февраля в 22:51
    чудак, что-нибудь другое бы придумал...
    Caniggia
    Caniggia
    24 февраля в 22:50
    Шансы есть всегда! Надо сыграть, как умеете ну и немного удачи тоже необходимо. И без вратарских косяков бы ещё. Удачи завтра Краснодару! Болеем за российский клуб!
    158nactux
    158nactux ответ Dirty_Harry (раскрыть)
    24 февраля в 22:48
    а кто в рпл не физрук?!?
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
    24 февраля в 22:47
    Постараться забить первыми, а потом терпеть и ждать.
    Реализация момента. Дисциплина. Не тянуть одеяло на себя некоторым. Не суетиться.
    Верю с надеждой. Удачи!
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    24 февраля в 22:44
      gwynb1eidd
      gwynb1eidd
      24 февраля в 22:40
      Де юре не вылетели, де факто вылетели...

      З.Ы. С Городовым в воротах рассчитывать на проход ДЗ, было утопией изначально...
      Dima salev
      Dima salev
      24 февраля в 22:39
      Спасибо Краснодару благодаря ему весенний евро кубке существует команда из России
      Dirty_Harry
      Dirty_Harry
      24 февраля в 22:39
      Пока физрук Мусаев тренер шансов на успехов точно нет
      Igo0rek
      Igo0rek
      24 февраля в 22:32
      Официально не вылетели, но с такой убогой игрой нет никаких шансов
      berda2003
      berda2003
      24 февраля в 22:16
      первая ошибка в комплексе ошибок - это ты, мальчик с гор...
      Сп62
      Сп62
      24 февраля в 22:04
      Знать свои промахи в игре и постоянно их иметь в очередном матче. Это уже диагноз.
      ЮГ РОССИИ
      ЮГ РОССИИ
      24 февраля в 21:57
      Смеётся тот кто смеётся последним.Я верю в Краснодар.Могут пройти хорватов.
      Kosmos58
      Kosmos58
      24 февраля в 21:53
      Муссае, вы вылетели из ЛЕ. Тебе бы и не знать!
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