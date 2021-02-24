Мусаев: «Мы ещё не вылетели из Лиги Европы»

Наставник «Краснодара» порассуждал о предстоящем матче 1/16 финала Лиги Европы с загребским «Динамо».

В первой игре мы совершили много ошибок. Это непозволительно на таком уровне. У нас есть 90 минут, чтобы исправить ситуацию. Ожидаем, что будет сложный матч. Мы понимаем, где недоработали, завтра сделаем все, чтобы результат был другой.

Пока у нас есть шансы, мы еще не вылетели из Лиги Европы. Да, начало получилось сложное, но и соперники у нас были очень непростые. Мы понимаем, где ошиблись. Я думаю, что одной причины не могу назвать, здесь их комплекс. Футбол хорош тем, что каждую неделю есть новая игра, есть новый шанс, чтобы добиться новых побед.