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Червиченко — о Промесе: «„Спартак“ не очень умеет торговаться»

24 февраля 2021, 17:29

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко отреагировал на предстоящее возвращение нападающего «Аякса» Квинси Промеса в московский клуб.

Если исходить из той суммы, которая называлась в прессе, то «Спартак» не очень умеет торговаться. Все знают, что надо называть сумму, стоять на своём, в итоге всё равно получишь в последний день. Промес — не тот игрок, который должен попасть в «Спартак» за эти деньги. Просто «задорого» купили воспоминания о «золотом» сезоне. Усиление? Разве Квинси сильнее Ларссона, Понсе? Нет, тем более игрок в возрасте с проблемами поведения. Если учесть тот факт, что это, наверное, последний приличный контракт Промеса, то и стимула рвать жилы у него никакого.

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Все комментарии
158nactux
158nactux
24 февраля в 22:47
Выбирала Зарема,а ей интересны сантиметры в первую очередь....
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
24 февраля в 21:59
Зато ты в своё время наторговал ....!
Галя Каблукова
Галя Каблукова
24 февраля в 20:20
Все покажет игра...Много или мало...
Союзник противников
Союзник противников
24 февраля в 18:20
Федун с детства ненавидел притчу про мужика и его сына,равнодушно взиравшего на то,как горят не заработанные им деньги.А окончание не давал ему дочитать и кричал : Родионовна,не пудри мне мОзги!!!
Так рождался будущий политработник СА...
Futurista
Futurista ответ cska1948 (раскрыть)
24 февраля в 18:11
Скупой платит дважды...это всем известно...
makkie
makkie
24 февраля в 18:07
Ну-ну, помнится Червь привозил в Спартак всякий шлак за копейки - Срманы, Тробоки, Йенчи, Кебе и прочие Зоа.
Ну а толку? Чуть не угробил команду!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
24 февраля в 18:05
Мне кажется что он пригодится!
cska1948
cska1948
24 февраля в 18:04
Что у Федуна не отнять, так это то, что на деньги он не жадный!
Ironigor
Ironigor
24 февраля в 17:52
По мне тоже кажется дороговато, но это дело Спартака . Будем делать посмотреть , а потом уже судить кто был прав !!!
viv
viv
24 февраля в 17:49
Да и не только торговаться.
sv_1969
sv_1969 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
24 февраля в 17:42
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    24 февраля в 17:30
    Да он мало что умеет...
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