Червиченко — о Промесе: «„Спартак“ не очень умеет торговаться»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко отреагировал на предстоящее возвращение нападающего «Аякса» в московский клуб.

Если исходить из той суммы, которая называлась в прессе, то «Спартак» не очень умеет торговаться. Все знают, что надо называть сумму, стоять на своём, в итоге всё равно получишь в последний день. Промес — не тот игрок, который должен попасть в «Спартак» за эти деньги. Просто «задорого» купили воспоминания о «золотом» сезоне. Усиление? Разве Квинси сильнее Ларссона, Понсе? Нет, тем более игрок в возрасте с проблемами поведения. Если учесть тот факт, что это, наверное, последний приличный контракт Промеса, то и стимула рвать жилы у него никакого.