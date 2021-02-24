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Глушаков: «Хотел бы сходить с Промесом в баню»

24 февраля 2021, 19:35

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков отреагировал на новость о грядущем возвращении в «Спартак» форварда «Аякса» Квинси Промеса.

Я ему написал «пупсик», сердечки отправил. Тут ничего такого. Сердечки, «мой брат», «как дела», «когда в баню?», «когда приедешь в Россию?»

Он мне по-русски пишет. У нас теплые отношения с Промесом.

Хотел бы с ним посидеть кофе попить или в бане, как он любит, посидеть пообщаться, повспоминать что-то. Чтобы он рассказал что-то, мы ему о том, что происходит и происходило. Хотя он знает, что происходило. Он мне сам писал.

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Все комментарии
13 RUS
13 RUS
25 февраля в 14:16, ред.
Мечты сбылись, жаль что не на 23 февраля, в чисто мужской праздник, теперь если только 8 марта...
Ravshan878
Ravshan878 ответ КЭТиК (раскрыть)
25 февраля в 12:47
Как без Лопырева и Бузова.Их тоже можно была пригласить.Как говорится топите баню и берите веника и вперёд за Родину.😷.) Катёнок все по делу.Без огня🔥 дым не бывает.Так что надо радоваться и наслаждаться жизни.)))
Добряк
Добряк
25 февраля в 07:17
Ну я понимаю, "кофе попить", "брат", " в баньку".
Но вот нормальный мужик никогда другому мужику сердечки посылать и пупсиком называть не будет. Эдики они...
виктор бочарников
виктор бочарников
25 февраля в 00:53
Про Дзюбу сАзмуном уже шутили? Тогда повторятся не буду. А Дениске надо аккуратней,а то вырежут фразу из контекста,и доказывай,что ты не верблюд.
Night Spirit
Night Spirit
25 февраля в 00:26
Спартаковские замашки никуда не делись
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
24 февраля в 23:43
Давно не парил голландца
SHMEL
SHMEL
24 февраля в 23:13
Подозрительно тёплые отношения у пупсика с банщиком.
ЮЗИК
ЮЗИК
24 февраля в 22:42
Кто про что, а голый про баню
Tostao
Tostao
24 февраля в 22:25, ред.
Мечтания Глушакова

Протоплю-ка я баньку по-белому -
Я от чёрного Квинси отвык.
Угорю я, и мне, угорелому,
Пар горячий развяжет язык.
Протоплю-ка я пупсику банюшку,
Раскалю я себя, распалю,
На полоке, у самого краюшка,
Я сомненья в себе истреблю.
Разомлею я до неприличности,
Ковш холодный - и я... позади.
Дальше всё по взаимной сердечности...
В-общем всё уголек, заходи!
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
24 февраля в 22:01
Троллингом Дениска занимается.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
24 февраля в 21:57
Глушак ! Ты давай заканчивай со своей баней ! Дзюбу с Азмуном пригласи . Эти точно пойдут ! ))))
Крикун
Крикун
24 февраля в 21:41
« Я ему написал «пупсик», сердечки отправил....»
Крикун
Крикун
24 февраля в 21:40
Тот чёрный период жизни, в бане по чёрному, чёрному спартачу хотелось бы забыть, наверное.
Ironigor
Ironigor
24 февраля в 21:39
Это Любовь !!! Вот и утро на дворе !!! А они всё в бане !!!
158nactux
158nactux
24 февраля в 21:38
у Куни выбор: на нары в нидерландах или "банька" с глушаком....
Ganymed1
Ganymed1
24 февраля в 21:35
булки зачесались у Дениски
ТТ
ТТ
24 февраля в 21:34
О бани по черному были шутки?
158nactux
158nactux
24 февраля в 21:34
Коменаут от глушака....
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
24 февраля в 21:17
    Q-J-G
    Q-J-G
    24 февраля в 21:16
    Каким он был, таким он и остался...
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    24 февраля в 21:06
    Хорошо наверно раньше отдыхали!
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    24 февраля в 20:45
    "Кто про что, а вшивый про баню". ( русская поговорка)
    Болот Сарбанов
    Болот Сарбанов
    24 февраля в 20:44
    Как всегда, вшивый о бане.
    КЭТиК
    КЭТиК
    24 февраля в 20:30
    И Дзюбу с Азмуном надо пригласить, что бы видеть что и как делать.
    mihaluch
    mihaluch
    24 февраля в 20:29
    Сбудется мечта Глушакова потрёт ему Промес спинку.
    drug01
    drug01
    24 февраля в 20:14
    Всё ещё впереди....
    memphis
    memphis
    24 февраля в 20:13
    Потянуло на чернуху Дениску...
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
    24 февраля в 20:10
    С семьёй развелся, в Ахмате играл, бухать нельзя было, Рамзан голову открутил бы, вернулся, попивает самогон теперь с "мы". Все, что происходило и происходит.
    Не связывайся с ним Антоха. У тебя своя дорога).
    Сантус
    Сантус
    24 февраля в 20:10
    Кто о чём,а дурень о бане....
    VAN ARM
    VAN ARM
    24 февраля в 20:09
    Чудак ты ))) иди в баню работать))
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