Глушаков: «Хотел бы сходить с Промесом в баню»

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков отреагировал на новость о грядущем возвращении в «Спартак» форварда «Аякса» Квинси Промеса.
Я ему написал «пупсик», сердечки отправил. Тут ничего такого. Сердечки, «мой брат», «как дела», «когда в баню?», «когда приедешь в Россию?»
Он мне по-русски пишет. У нас теплые отношения с Промесом.
Хотел бы с ним посидеть кофе попить или в бане, как он любит, посидеть пообщаться, повспоминать что-то. Чтобы он рассказал что-то, мы ему о том, что происходит и происходило. Хотя он знает, что происходило. Он мне сам писал.
Но вот нормальный мужик никогда другому мужику сердечки посылать и пупсиком называть не будет. Эдики они...
Но вот нормальный мужик никогда другому мужику сердечки посылать и пупсиком называть не будет. Эдики они...
Протоплю-ка я баньку по-белому -
Я от чёрного Квинси отвык.
Угорю я, и мне, угорелому,
Пар горячий развяжет язык.
Протоплю-ка я пупсику банюшку,
Раскалю я себя, распалю,
На полоке, у самого краюшка,
Я сомненья в себе истреблю.
Разомлею я до неприличности,
Ковш холодный - и я... позади.
Дальше всё по взаимной сердечности...
В-общем всё уголек, заходи!
Протоплю-ка я баньку по-белому -
Я от чёрного Квинси отвык.
Угорю я, и мне, угорелому,
Пар горячий развяжет язык.
Протоплю-ка я пупсику банюшку,
Раскалю я себя, распалю,
На полоке, у самого краюшка,
Я сомненья в себе истреблю.
Разомлею я до неприличности,
Ковш холодный - и я... позади.
Дальше всё по взаимной сердечности...
В-общем всё уголек, заходи!
Типичный "Спартак". Жаль, что там Дзюбу совратили и теперь эта зараза и в "Зенит" проникла...
Типичный "Спартак". Жаль, что там Дзюбу совратили и теперь эта зараза и в "Зенит" проникла...
Не связывайся с ним Антоха. У тебя своя дорога).
Не связывайся с ним Антоха. У тебя своя дорога).