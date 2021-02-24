Глушаков: «Хотел бы сходить с Промесом в баню»

Полузащитник «Химок» отреагировал на новость о грядущем возвращении в «Спартак» форварда «Аякса» .

Я ему написал «пупсик», сердечки отправил. Тут ничего такого. Сердечки, «мой брат», «как дела», «когда в баню?», «когда приедешь в Россию?»

Он мне по-русски пишет. У нас теплые отношения с Промесом.

Хотел бы с ним посидеть кофе попить или в бане, как он любит, посидеть пообщаться, повспоминать что-то. Чтобы он рассказал что-то, мы ему о том, что происходит и происходило. Хотя он знает, что происходило. Он мне сам писал.