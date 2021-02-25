Неймар приступил к индивидуальным тренировкам после травмы

1614271161

25 февраля 2021, 19:39

Нападающий ПСЖ Неймар восстановился после травмы, которую он получил в матче 1/32 финала Кубка Франции против «Кана» (1:0).

Как сообщается, сегодня бразилец впервые за несколько недель присутствовал на тренировке парижан. Неймар пробежал несколько кругов вокруг поля на тренировочной базе команды.