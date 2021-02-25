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Неймар приступил к индивидуальным тренировкам после травмы

25 февраля 2021, 19:39

Нападающий ПСЖ Неймар восстановился после травмы, которую он получил в матче 1/32 финала Кубка Франции против «Кана» (1:0).

Как сообщается, сегодня бразилец впервые за несколько недель присутствовал на тренировке парижан. Неймар пробежал несколько кругов вокруг поля на тренировочной базе команды.

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Alex12357
Alex12357
25 февраля в 21:50
Здоровья тебе НЕЙМАР!!!
Q-J-G
Q-J-G
25 февраля в 20:22
...Неймар пробежал несколько кругов вокруг поля на тренировочной базе команды...

Да, с таким отношением к тренировкам, мы никогда не увидим того Неймара, которому предрекали большое футбольное будущее, будущее с "Золотыми мячами". Один из самих талантливых игроков Мирового футбола, но одного таланта мало, чтобы добиться максимума в своей "футбольной карьере"... И сейчас из молодых и перспективных, лучше всего это понимает Эрлинг Холанд, несмотря на то, что ему только двадцать лет, в отличие от Неймара, которому 29 лет...

Каждый - сам кузнец своего счастья...
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
25 февраля в 19:55
Все уже давно знают, что в это время он любит проводить в Бразилии.
mihaluch
mihaluch
25 февраля в 19:52
Через месяц будет всё нормально.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
25 февраля в 19:47
Отлично,ато ПСЖ ваще без него не вывозит!
КЭТиК
КЭТиК
25 февраля в 19:46
Как обычно, понты поколотил.
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