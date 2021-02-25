Неймар приступил к индивидуальным тренировкам после травмы

Нападающий ПСЖ Неймар восстановился после травмы, которую он получил в матче 1/32 финала Кубка Франции против «Кана» (1:0).
Как сообщается, сегодня бразилец впервые за несколько недель присутствовал на тренировке парижан. Неймар пробежал несколько кругов вокруг поля на тренировочной базе команды.
Да, с таким отношением к тренировкам, мы никогда не увидим того Неймара, которому предрекали большое футбольное будущее, будущее с "Золотыми мячами". Один из самих талантливых игроков Мирового футбола, но одного таланта мало, чтобы добиться максимума в своей "футбольной карьере"... И сейчас из молодых и перспективных, лучше всего это понимает Эрлинг Холанд, несмотря на то, что ему только двадцать лет, в отличие от Неймара, которому 29 лет...
Каждый - сам кузнец своего счастья...
Да, с таким отношением к тренировкам, мы никогда не увидим того Неймара, которому предрекали большое футбольное будущее, будущее с "Золотыми мячами". Один из самих талантливых игроков Мирового футбола, но одного таланта мало, чтобы добиться максимума в своей "футбольной карьере"... И сейчас из молодых и перспективных, лучше всего это понимает Эрлинг Холанд, несмотря на то, что ему только двадцать лет, в отличие от Неймара, которому 29 лет...
Каждый - сам кузнец своего счастья...