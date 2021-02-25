ГлавнаяНовости

Сапата получил травму в матче с «Реалом»

25 февраля 2021, 03:58
АталантаЛоготип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)0 : 1Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

Нападающий «Аталанты» Дуван Сапата получил повреждение во время первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Реалом» (0:1) и был вынужден покинуть поле на 30-й минуте.

Замену форварда прокомментировал главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини.

Я поговорил с ним, и не похоже, что это растяжение — скорее, просто болевые ощущения в квадрицепсе. Он боялся нанести себе ещё больший ущерб.

Жаль [что пришлось провести эту замену], так как на тот момент у нас была неплохая возможность справиться с положением дел на поле.

Все новости
ОфициальноКокорин получил травму и не сыграет с «Пармой»
Сегодня, 17:08 Комментарии49
Зидан: «Азар может вернуться на поле на следующей неделе»
Сегодня, 15:43 Комментарии5
Кьеллини вернется на поле в матче против «Порту»
Сегодня, 14:39 Комментарии3
У Азара случился рецидив мышечной травмы
Вчера, 22:49 Комментарии15
ОфициальноМариано Диас получил мышечную травму
Вчера, 01:58 Комментарии3
Ещё один защитник «Ливерпуля» получил травму
04 марта Комментарии4
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
25 февраля в 07:13
Это будет серьезная потеря
mihaluch
mihaluch
25 февраля в 04:19
Повреждение уже травмой считается.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
25 февраля в 04:15
Скорейшего ему восстановления...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100