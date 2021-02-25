Сапата получил травму в матче с «Реалом»

Нападающий «Аталанты» получил повреждение во время первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Реалом» (0:1) и был вынужден покинуть поле на 30-й минуте.

Замену форварда прокомментировал главный тренер «Аталанты» .

Я поговорил с ним, и не похоже, что это растяжение — скорее, просто болевые ощущения в квадрицепсе. Он боялся нанести себе ещё больший ущерб.

Жаль [что пришлось провести эту замену], так как на тот момент у нас была неплохая возможность справиться с положением дел на поле.