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Роджерс: «„Лестер“ проиграл более сильной команде»

26 февраля 2021, 04:56
Лестер СитиЛоготип футбольный клуб Лестер Сити0 : 2Логотип футбольный клуб Славия (Прага)СлавияМатч завершен

Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс прокомментировал домашнее поражение от «Славии» (0:2) в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы и вылет своей команды из турнира.

Мы проиграли более сильной команде. Я беру на себя ответственность за состав, который выбрал на эту игру. Я чувствовал, что этот состав сможет выиграть матч.

За два матча мы сделали недостаточно. Мы оборонялись без какой-либо интенсивности и дали им забить два разочаровывающих гола. Победила лучшая команда.

Я не хочу слишком сильно оправдываться. Нам не хватало нескольких игроков группы атаки, которые не смогли сыграть сегодня. Но я всё равно ожидал, что мы проявим себя лучше. Парни извлекут из этого урок.

Мы расстроены вылетом, но мы знаем, что были недостаточно хороши. Удачи «Славии» в следующем раунде.

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Все комментарии
Night Spirit
Night Spirit
26 февраля в 16:08
Специально слили еврокубки, не привыкать
Мистер Галактикус
Мистер Галактикус
26 февраля в 16:07
Заря тоже смогла обыграть такой Лестер. Даже резервисты не хотят выкладываться на 100% в таком турнире как лига европы.
ДАША Д
ДАША Д
26 февраля в 05:20
Славия удивила всех.
STVA 1
STVA 1
26 февраля в 05:10
Достойный ответ
Василий 50
Василий 50
26 февраля в 04:57
да ладно, ты не настроил.
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