Роджерс: «„Лестер“ проиграл более сильной команде»

Главный тренер «Лестера» прокомментировал домашнее поражение от «Славии» (0:2) в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы и вылет своей команды из турнира.

Мы проиграли более сильной команде. Я беру на себя ответственность за состав, который выбрал на эту игру. Я чувствовал, что этот состав сможет выиграть матч.

За два матча мы сделали недостаточно. Мы оборонялись без какой-либо интенсивности и дали им забить два разочаровывающих гола. Победила лучшая команда.

Я не хочу слишком сильно оправдываться. Нам не хватало нескольких игроков группы атаки, которые не смогли сыграть сегодня. Но я всё равно ожидал, что мы проявим себя лучше. Парни извлекут из этого урок.

Мы расстроены вылетом, но мы знаем, что были недостаточно хороши. Удачи «Славии» в следующем раунде.