Хамес: «Возвращение в „Реал“? Я больше никому там не нужен»

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25 февраля 2021, 19:48

Полузащитник «Эвертона» во время трансляции на платформе Twitch, играя в Call of Duty: Warzone со своими друзьями, ответил на некоторые вопросы зрителей.

Возвращение в «Энвигадо» [колумбийский клуб, в котором Хамес начинал карьеру]? На самом деле это не входит в мои планы сейчас. Кто знает, через два, три или четыре года всё может случиться. Потому что в жизни и в футболе происходит многое. Но я думаю, что нет. Сейчас точно нет. Возвращение в «Реал»? Я больше никому там не нужен.

Зрители отметили, что фанаты «Реала» всё ещё очень любят Хамеса, однако колумбиец не захотел развивать этот разговор дальше.

Это часть футбола, ребята.

Напомним, в недавнем интервью Хамес заявил, что его всё устраивает в «Эвертоне».