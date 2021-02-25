Хамес: «Возвращение в „Реал“? Я больше никому там не нужен»

Полузащитник «Эвертона» Хамес Родригес во время трансляции на платформе Twitch, играя в Call of Duty: Warzone со своими друзьями, ответил на некоторые вопросы зрителей.
Возвращение в «Энвигадо» [колумбийский клуб, в котором Хамес начинал карьеру]? На самом деле это не входит в мои планы сейчас. Кто знает, через два, три или четыре года всё может случиться. Потому что в жизни и в футболе происходит многое. Но я думаю, что нет. Сейчас точно нет.
Возвращение в «Реал»? Я больше никому там не нужен.
Зрители отметили, что фанаты «Реала» всё ещё очень любят Хамеса, однако колумбиец не захотел развивать этот разговор дальше.
Это часть футбола, ребята.
Напомним, в недавнем интервью Хамес заявил, что его всё устраивает в «Эвертоне».
Всем здоровья.
Всем здоровья.
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Однако, болельщики его любили, но, когда "не любит главный тренер", то даже любовь болельщиков слабое утешение, для сидящего на скамейке запасных...
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