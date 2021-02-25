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Хамес: «Возвращение в „Реал“? Я больше никому там не нужен»

25 февраля 2021, 19:48

Полузащитник «Эвертона» Хамес Родригес во время трансляции на платформе Twitch, играя в Call of Duty: Warzone со своими друзьями, ответил на некоторые вопросы зрителей.

Возвращение в «Энвигадо» [колумбийский клуб, в котором Хамес начинал карьеру]? На самом деле это не входит в мои планы сейчас. Кто знает, через два, три или четыре года всё может случиться. Потому что в жизни и в футболе происходит многое. Но я думаю, что нет. Сейчас точно нет.

Возвращение в «Реал»? Я больше никому там не нужен.

Зрители отметили, что фанаты «Реала» всё ещё очень любят Хамеса, однако колумбиец не захотел развивать этот разговор дальше.

Это часть футбола, ребята.

Напомним, в недавнем интервью Хамес заявил, что его всё устраивает в «Эвертоне».

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Все комментарии
CSKA2012
CSKA2012
26 февраля в 00:38
Почему бы Зениту не взять игрока к себе, кто там играет на его месте?
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
25 февраля в 23:54
Эвертон, пожалуй, самый большой клуб, где он нужен. Вот если тут облажается, тогда об Энвигадо стоит задуматься
Белорусский вокзал
Белорусский вокзал
25 февраля в 20:06
И где тут слова о Реале?? Цитаты заголовока в статье вообще нет. Что за журналистика вообще 😂😂
Q-J-G
Q-J-G
25 февраля в 20:03
Ответил так, как есть на самом деле...

Однако, болельщики его любили, но, когда "не любит главный тренер", то даже любовь болельщиков слабое утешение, для сидящего на скамейке запасных...
Хороший игрок, но непонятное отношение З.Зидана по отношению к Хамесу, вынудило Хамеса уйти к другому тренеру, в другую команду...
Leha-ha50
Leha-ha50
25 февраля в 20:02
Хорошо парень начинал. Ему предрекали звезное будущее, но что то пошло не так. Что в Реале, что в Баварии ко двору не пришелся. Не попал парень в свою команду, к своему тренеру - это бывает. А ведь летом парень отметит тридцатилетие. Будем надеяться , что в Эвертоне у него все получится.
Всем здоровья.
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
25 февраля в 19:50
На обиженных воду возят.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
25 февраля в 19:49
И он обсолютно прав
ДАША Д
ДАША Д
25 февраля в 19:49
На повышение пойти вряд ли удастся.
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