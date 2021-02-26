Гаттузо: «Если бы итальянский клуб играл как „Гранада“, СМИ бы его казнили»

Главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо в интервью Sky Sport Italia после победы над «Гранадой» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы (2:1) и вылета своей команды из турнира по сумме двух встреч раскритиковал игру испанского клуба.

Сегодня мы пропустили абсурдный гол — три на одного в штрафной. Других моментов у «Гранады» я не припомню. Мы должны гордиться тем, что показали.

Если бы итальянская команда играла так, как «Гранада» сегодня, то во всех газетах её бы казнили. Я зол не потому, что мы проиграли, а потому что на поле было очень мало футбола.