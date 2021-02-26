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Гаттузо: «Если бы итальянский клуб играл как „Гранада“, СМИ бы его казнили»

26 февраля 2021, 02:20
НаполиЛоготип футбольный клуб Наполи (Неаполь)2 : 1Логотип футбольный клуб ГранадаГранадаМатч завершен

Главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо в интервью Sky Sport Italia после победы над «Гранадой» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы (2:1) и вылета своей команды из турнира по сумме двух встреч раскритиковал игру испанского клуба.

Сегодня мы пропустили абсурдный гол — три на одного в штрафной. Других моментов у «Гранады» я не припомню. Мы должны гордиться тем, что показали.

Если бы итальянская команда играла так, как «Гранада» сегодня, то во всех газетах её бы казнили. Я зол не потому, что мы проиграли, а потому что на поле было очень мало футбола.

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Все комментарии
112910415
112910415
26 февраля в 11:55
просто эмоции от поражения
Klaus-S
Klaus-S
26 февраля в 09:54
Отмазка так себе..
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан
26 февраля в 08:23
Смысле ? Это излюбленный футбол Италии , даже название этому дали каттаначо и только вот второй год Серия А показывает результативный футбол
Остапчук 67
Остапчук 67
26 февраля в 06:11
Что он несет?
Funny_Smailik
Funny_Smailik
26 февраля в 05:51
    Q-J-G
    Q-J-G
    26 февраля в 02:54
    Дженнаро Гаттузо, лирика это не твоё...
    Еноты за Арсенал
    Еноты за Арсенал
    26 февраля в 02:30
    Ну гордитесь вылетом, а "Гранаде" пусть будет стыдно за проход бальше, лол)
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    26 февраля в 02:29
    Ну все, начались отмазки. Гранада по сумме двух встреч была лучше, сегодня играла по счету, так что обвинять ее в анти футболе - некорректно. Если бы Наполи прошел дальше, то песни у Гаттузо были бы совсем другие. А так все это отговорки. Проигрывать надо тоже уметь. Ну и уважать соперника , как бы он не играл , просто необходимо.
    Кто то должен был проиграть и это случилось с Наполи - это нормально.
    Всем здоровья.
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