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Кулибали: «Отговорок больше нет. „Наполи“ любой ценой должен попасть в ЛЧ»

26 февраля 2021, 01:56
НаполиЛоготип футбольный клуб Наполи (Неаполь)2 : 1Логотип футбольный клуб ГранадаГранадаМатч завершен

Защитник «Наполи» Калиду Кулибали дал комментарий после победы над «Гранадой» (2:1) в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы и вылета своей команды из турнира по сумме двух встреч.

Мы разочарованы, так как могли сделать больше. После поражения 0:2 в первом матче было тяжело [пройти в 1/8]. А пропущенный сегодня гол выбил нас из колеи, но мы всё равно старались до самого конца.

Мы хотели пройти в следующий раунд турнира, и вылетать сегодня — достаточно больно. Мы снова увидели, что «Гранада» всей командой играет за линией мяча.

Отговорок больше нет. Наша цель — вернуться в Лигу чемпионов, и мы должны сделать всё, чтобы попасть в топ-4 [Серии А]. Просто это очень важно для нас. Мы должны попасть в топ-4 любой ценой.

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
26 февраля в 04:17
Сезон похоже будет провален.
Comentarios
Comentarios
26 февраля в 02:15
А смысл если из ЛЕ вылетают
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