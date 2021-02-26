Кулибали: «Отговорок больше нет. „Наполи“ любой ценой должен попасть в ЛЧ»

Защитник «Наполи» дал комментарий после победы над «Гранадой» (2:1) в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы и вылета своей команды из турнира по сумме двух встреч.

Мы разочарованы, так как могли сделать больше. После поражения 0:2 в первом матче было тяжело [пройти в 1/8]. А пропущенный сегодня гол выбил нас из колеи, но мы всё равно старались до самого конца.

Мы хотели пройти в следующий раунд турнира, и вылетать сегодня — достаточно больно. Мы снова увидели, что «Гранада» всей командой играет за линией мяча.

Отговорок больше нет. Наша цель — вернуться в Лигу чемпионов, и мы должны сделать всё, чтобы попасть в топ-4 [Серии А]. Просто это очень важно для нас. Мы должны попасть в топ-4 любой ценой.