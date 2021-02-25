Лингард: «Я перешёл в „Вест Хэм“, чтобы играть каждую неделю»

Полузащитник «Вест Хэма» , права на которого принадлежат «Манчестер Юнайтед», заявил, что ему нравится выступать за «молотобойцев».

Я действительно наслаждаюсь тем, как сейчас играю. Я очень хорошо освоился, ребята очень хорошо меня приняли.

Я приехал сюда, чтобы играть в футбол каждую неделю, и это то, что я делаю. Игра в футбол делает меня счастливым, и когда мы побеждаем и играем, как в воскресенье [против «Тоттенхэма», 2:1], ничто не может быть лучше этого.