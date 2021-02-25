ГлавнаяНовости

Лингард: «Я перешёл в „Вест Хэм“, чтобы играть каждую неделю»

25 февраля 2021, 22:59

Полузащитник «Вест Хэма» Джесси Лингард, права на которого принадлежат «Манчестер Юнайтед», заявил, что ему нравится выступать за «молотобойцев».

Я действительно наслаждаюсь тем, как сейчас играю. Я очень хорошо освоился, ребята очень хорошо меня приняли.

Я приехал сюда, чтобы играть в футбол каждую неделю, и это то, что я делаю. Игра в футбол делает меня счастливым, и когда мы побеждаем и играем, как в воскресенье [против «Тоттенхэма», 2:1], ничто не может быть лучше этого.

Ранее появились слухи о том, что Лингард может получить игровое время в МЮ после успешной аренды.

Все новости
Рианчо: «Промес — профессионал, ему не нужна только зарплата от „Спартака“»
Сегодня, 20:11 Комментарии10
Артета: «„Арсенал“ должен был побеждать с разницей в два или три гола»
Сегодня, 18:10 Комментарии11
Симеоне поделился мнением о чемпионской гонке в Ла Лиге
Сегодня, 17:49 Комментарии9
Пиоли: «Юрич отлично справляется со своей работой в „Вероне“»
Сегодня, 15:36 Комментарии1
Зидан: «В дерби против „Атлетико“ нет фаворита»
Сегодня, 15:29 Комментарии9
Ибрагимович может вернуться в сборную Швеции
Сегодня, 13:47 Комментарии7
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Октябрь 1917
Октябрь 1917
26 февраля в 00:04
Докажи это в игре с МС
drug01
drug01
25 февраля в 23:25
Чтобы было больше игр
beefs
beefs
25 февраля в 23:05
хорошо когда все хорошо...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100