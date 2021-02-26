Тренер «Динамо» Загреб: «У нас не было сомнений в конечном результате»

Главный тренер загребского «Динамо» прокомментировал победу над «Краснодаром» (1:0) в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы.

Я поздравляю игроков с победой. Мы показали в этих двух матчах, насколько мы хороши.

Сейчас тяжело сказать, за счёт чего можно улучшить нашу игру. Думаю, только над реализацией в атаке надо поработать. Вообще, не хочется сейчас думать о том, что мы сделали что-то не так. Мы хотим насладиться проделанной работой и заслуженной победой.

Небольшое волнение присутствовало. У нас не было сомнений в конечном результате, но в первом тайме волнение ощущалось как на поле, так и за его пределами. Но во втором тайме мы стали спокойнее и довели начатое до конца.