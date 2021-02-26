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Тренер «Динамо» Загреб: «У нас не было сомнений в конечном результате»

26 февраля 2021, 03:06
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Загреб)1 : 0Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Главный тренер загребского «Динамо» Зоран Мамич прокомментировал победу над «Краснодаром» (1:0) в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы.

Я поздравляю игроков с победой. Мы показали в этих двух матчах, насколько мы хороши.

Сейчас тяжело сказать, за счёт чего можно улучшить нашу игру. Думаю, только над реализацией в атаке надо поработать. Вообще, не хочется сейчас думать о том, что мы сделали что-то не так. Мы хотим насладиться проделанной работой и заслуженной победой.

Небольшое волнение присутствовало. У нас не было сомнений в конечном результате, но в первом тайме волнение ощущалось как на поле, так и за его пределами. Но во втором тайме мы стали спокойнее и довели начатое до конца.

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Против ЦСКА
26 февраля в 04:54
А Мусаев говорил, что....
ДАША Д
ДАША Д
26 февраля в 04:19
Повезло им со жребием, попался слабый соперник.
sv_1969
sv_1969
26 февраля в 03:46
Счёт на табло
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
26 февраля в 03:08
Скромненько. Но со вкусом...
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