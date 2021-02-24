Менди провёл 5 сухих матчей в Лиге чемпионов. Это лучший результат сезона

«Челси» обыграл «Атлетико» (1:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Голкипер лондонской команды Эдуар Менди провел пятый сухой матч в текущем розыгрыше Лиги чемпионов, что является лучшим результатом турнира.
Единственный матч, в котором Эдуар пропустил гол, это выездная встреча с «Ренном» (2:1) 24 ноября. В игре с «Краснодаром» (1:1) в последнем туре группового этапа Менди участия не принимал.
А сухарь заслуга обороны и Атлетико, которые в створ не били.
Но при этом признаю, что он творил чудеса в АПЛ, видел его сэйвы.
А сухарь заслуга обороны и Атлетико, которые в створ не били.
Но при этом признаю, что он творил чудеса в АПЛ, видел его сэйвы.