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Менди провёл 5 сухих матчей в Лиге чемпионов. Это лучший результат сезона

24 февраля 2021, 11:33
АтлетикоЛоготип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)0 : 1Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиМатч завершен

«Челси» обыграл «Атлетико» (1:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Голкипер лондонской команды Эдуар Менди провел пятый сухой матч в текущем розыгрыше Лиги чемпионов, что является лучшим результатом турнира.

Единственный матч, в котором Эдуар пропустил гол, это выездная встреча с «Ренном» (2:1) 24 ноября. В игре с «Краснодаром» (1:1) в последнем туре группового этапа Менди участия не принимал.

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ilyafrom
ilyafrom
24 февраля в 19:31
А Эдерсон? Сити за групповую стадию всего 1 мяч пропустил
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
24 февраля в 12:04
Вчера он очень слабо сыграл на выходах. Ногами оказывается вообще не умеет играть.
А сухарь заслуга обороны и Атлетико, которые в створ не били.


Но при этом признаю, что он творил чудеса в АПЛ, видел его сэйвы.
ОПС
ОПС
24 февраля в 11:41
С чем его и поздравляем.
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