Менди провёл 5 сухих матчей в Лиге чемпионов. Это лучший результат сезона

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24 февраля 2021, 11:33

«Челси» обыграл «Атлетико» (1:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Голкипер лондонской команды провел пятый сухой матч в текущем розыгрыше Лиги чемпионов, что является лучшим результатом турнира.

Единственный матч, в котором Эдуар пропустил гол, это выездная встреча с «Ренном» (2:1) 24 ноября. В игре с «Краснодаром» (1:1) в последнем туре группового этапа Менди участия не принимал.