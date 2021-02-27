Куман: «Ответственность должна нести вся команда, а не только ветераны»

Рулевой «Барселоны» похвалил форварда команды .

Месси забил 18 голов в Примере, все остальные игроки атаки вместе взятые забили столько же. Ему тоже нужна помощь. Ответственность должна нести вся команда, а не только ветераны.

Вся команда должна выложиться на полную.