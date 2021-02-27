Куман: «Ответственность должна нести вся команда, а не только ветераны»

Рулевой «Барселоны» Рональд Куман похвалил форварда команды Лионеля Месси.
Месси забил 18 голов в Примере, все остальные игроки атаки вместе взятые забили столько же. Ему тоже нужна помощь. Ответственность должна нести вся команда, а не только ветераны.
Вся команда должна выложиться на полную.
Недавно Месси стал единоличным лидером «Барселоны» по количеству матчей в Примере
Главный тренер "создаёт" микроклимат в команде, от профессионализма главного тренера зависит тактика, стратегия на определённый матч. Главный тренер и главный "психолог" команды. Во всех своих комментариях, интервью Р.Куман, когда говорит об ответственности за игру, о причинах очередной неудачной игры в конкретном матче, вспоминает кого угодно из игроков команды, но почему-то никогда не говорит "ни вскользь" ни конкретно, что есть и его вина за результат, за игру команды. Понятно, что похвалить в очередной раз Месси намного проще, чем признавать свои ошибки, как тренера, и разделять неудачи команды, хотя бы, поровну с игроками... Очень плохо, когда тренер умалчивает о своих ошибках, о своей ответственности, говоря о чём угодно, о ком угодно, но только не о себе.... Несмотря на то, что именно тренер в первую очередь отвечает за результат команды...
Главный тренер "создаёт" микроклимат в команде, от профессионализма главного тренера зависит тактика, стратегия на определённый матч. Главный тренер и главный "психолог" команды. Во всех своих комментариях, интервью Р.Куман, когда говорит об ответственности за игру, о причинах очередной неудачной игры в конкретном матче, вспоминает кого угодно из игроков команды, но почему-то никогда не говорит "ни вскользь" ни конкретно, что есть и его вина за результат, за игру команды. Понятно, что похвалить в очередной раз Месси намного проще, чем признавать свои ошибки, как тренера, и разделять неудачи команды, хотя бы, поровну с игроками... Очень плохо, когда тренер умалчивает о своих ошибках, о своей ответственности, говоря о чём угодно, о ком угодно, но только не о себе.... Несмотря на то, что именно тренер в первую очередь отвечает за результат команды...