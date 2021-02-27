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Куман: «Ответственность должна нести вся команда, а не только ветераны»

27 февраля 2021, 09:14

Рулевой «Барселоны» Рональд Куман похвалил форварда команды Лионеля Месси.

Месси забил 18 голов в Примере, все остальные игроки атаки вместе взятые забили столько же. Ему тоже нужна помощь. Ответственность должна нести вся команда, а не только ветераны.

Вся команда должна выложиться на полную.

Недавно Месси стал единоличным лидером «Барселоны» по количеству матчей в Примере

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Все комментарии
LogvinovSerj
LogvinovSerj
27 февраля в 15:16
Гвардиола нужен обратно! Лучший тренер современности быстро там порядок наведет, для него нет авторитетов. Все недоумевали, когда он Рональдинье выкинул из команды, а оказалось только на пользу пошло
LogvinovSerj
LogvinovSerj
27 февраля в 15:13
Клеп бесхребетный! Ответственность в первую очередь должен нести ты как тренер. А Бармолея вообще линчевать нужно за развал клуба!
ilyafrom
ilyafrom
27 февраля в 15:11
Себя забыл в виноватые записать. Прогнал Суареса, Ракитича, Видаля
dzvinka
dzvinka
27 февраля в 12:56, ред.
о да, все стандарты бьет месси, и почти все пасы по контракту надо давать на месси иначе играть не будеш, и да - ответственность тоже на тебе - ведь месси нужна поддержка)))
ахахахаха
вон Суарес сколько забивает если ему не надо играть в подыгрыш на алчного гномяру))
Van Vanovich
Van Vanovich
27 февраля в 12:34
В душе Куман наверно хочет , чтобы Месси ушел и начать строить команду без Месси, но руководство не хочет ухода месси.
Little Caprice
Little Caprice
27 февраля в 12:27
Вспомнилось вдруг, что Месси теперь великим плеймейкером кличут. Дай, думаю, посмотрю его на внеземное число его голевых. И что я вижу? 3 передачи за 22 игры! 3! С Уэской, Вальядолидом и Алавесом. В итоге у них с Роналду по 18 голов и по 3 голевые, только вот Кришу меньше матчей понадобилось, да и Лига для этого посложнее. Получается, Месси уже в 33 скатился до уровня 36-летнего футболиста. Гений!
ЮЗИК
ЮЗИК
27 февраля в 10:10
Правильно, ответственность должны нести все, кроме тренера
Q-J-G
Q-J-G
27 февраля в 09:48
За результат команды в первую очередь отвечает главный тренер...
Главный тренер "создаёт" микроклимат в команде, от профессионализма главного тренера зависит тактика, стратегия на определённый матч. Главный тренер и главный "психолог" команды. Во всех своих комментариях, интервью Р.Куман, когда говорит об ответственности за игру, о причинах очередной неудачной игры в конкретном матче, вспоминает кого угодно из игроков команды, но почему-то никогда не говорит "ни вскользь" ни конкретно, что есть и его вина за результат, за игру команды. Понятно, что похвалить в очередной раз Месси намного проще, чем признавать свои ошибки, как тренера, и разделять неудачи команды, хотя бы, поровну с игроками... Очень плохо, когда тренер умалчивает о своих ошибках, о своей ответственности, говоря о чём угодно, о ком угодно, но только не о себе.... Несмотря на то, что именно тренер в первую очередь отвечает за результат команды...
mihaluch
mihaluch
27 февраля в 09:39
Барса полностью зависит от ветеранов не только от Месси.
feris1
feris1
27 февраля в 09:33
Потому что вся команда играет на гнома,вот и результат.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
27 февраля в 09:21
"Барселона" на сегодняшней день является командой, излишне зависящей от одного игрока. То есть на исход любого матча может повлиять форма, настрой и настроение Месси. Даже Роналду в "Ювентусе" не оказывает такого влияния на игру. Учитывая возраст Лионеля и его желание покинуть "Барселону" прочим игрокам надо действительно больше рассчитывать на свои силы и пора самостоятельно добиваться нужного результата на поле. Здесь Куман прав.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
27 февраля в 09:16
Тут он прав...
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