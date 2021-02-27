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Фонсека: «Очевидно, „Рому“ ждёт тяжёлый поединок с „Шахтёром“»

27 февраля 2021, 05:30
РомаЛоготип футбольный клуб Рома (Рим)-:-Логотип футбольный клуб Шахтёр (Донецк)Шахтёр11.03.2021 в 23:00 Не начался

Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека прокомментировал итоги жеребьёвки 1/8 финала Лиги Европы. Римлянам достался в соперники бывший клуб португальского специалиста «Шахтёр».

Мне в соперники досталась моя старая команда. Это судьба. Но очевидно, нас ждёт тяжёлый поединок. Я хорошо знаю «Шахтёр», хорошо знаю их футболистов, это классная команда.

Они дважды обыграли «Реал» в этом розыгрыше Лиги чемпионов и сыграли вничью с «Интером», который сейчас лидирует в Серии А. Это отличная команда.

Важно хорошо сыграть в Риме. Я знаю, что играть на Украине, в данном случае в Киеве, тяжело, так что нам нужно хорошо сыграть в Риме.

Как я уже говорил, это очень хорошая команда, и мы должны показать всё, на что способны, в обоих матчах.

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
27 февраля в 06:03
Да и у шахтера будет не прогулка))
ДСА
ДСА
27 февраля в 05:59
Пусть боятся, Шахтер способен победить.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
27 февраля в 05:52
"Рома" не пройдет "Шахтер".
Против ЦСКА
Против ЦСКА
27 февраля в 05:49
"Шахтер" в состоянии выиграть в Италии.
ОПС
ОПС
27 февраля в 05:31
В этом не приходится сомневаться.
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