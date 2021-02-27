Фонсека: «Очевидно, „Рому“ ждёт тяжёлый поединок с „Шахтёром“»

Главный тренер «Ромы» прокомментировал итоги жеребьёвки 1/8 финала Лиги Европы. Римлянам достался в соперники бывший клуб португальского специалиста «Шахтёр».

Мне в соперники досталась моя старая команда. Это судьба. Но очевидно, нас ждёт тяжёлый поединок. Я хорошо знаю «Шахтёр», хорошо знаю их футболистов, это классная команда.

Они дважды обыграли «Реал» в этом розыгрыше Лиги чемпионов и сыграли вничью с «Интером», который сейчас лидирует в Серии А. Это отличная команда.

Важно хорошо сыграть в Риме. Я знаю, что играть на Украине, в данном случае в Киеве, тяжело, так что нам нужно хорошо сыграть в Риме.

Как я уже говорил, это очень хорошая команда, и мы должны показать всё, на что способны, в обоих матчах.