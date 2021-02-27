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Сидорчук: «Эмери — большой специалист по ЛЕ, опытный стратег и тактик»

27 февраля 2021, 07:21
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Киев)-:-Логотип футбольный клуб ВильярреалВильярреал11.03.2021 в 20:55 Не начался

Капитан киевского «Динамо» Сергей Сидорчук прокомментировал итоги жеребьёвки 1/8 финала Лиги Европы, где украинский клуб сыграет с «Вильярреалом» Унаи Эмери.

На этом этапе Лиги Европы откровенно слабых команд уже нет. Все, кто пробился в 1/8, обладают либо высоким игровым уровнем, либо запредельной мотивацией и приличным составом. Поэтому ждать кого-то слабого или надеяться на слишком благосклонный жребий смысла не было.

«Вильярреал» — очень интересная и при этом довольно специфическая команда. Меньше, чем они, в чемпионате Испании проиграл только «Атлетико», но по числу ничьих «Вильярреал» далеко впереди других команд.

Это прагматичная и хорошо организованная команда с известным главным тренером. Унаи Эмери считается большим специалистом по Лиге Европы, он трижды выигрывал её с «Севильей» и выходил в финал с «Арсеналом». Для этого тренера нет секретов в еврокубковых сражения на стадии плей-офф, он опытный стратег и тактик.

Безусловно, мы очень подробно будем изучать «Вильярреал», но уже можно сказать, что у соперника очень серьёзный состав, в котором выделяются забивной форвард Жерар Морено, качественный вратарь Асенхо, а также опытные игроки Рауль Альбиоль и Дани Парехо.

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Все комментарии
Q-J-G
Q-J-G
27 февраля в 10:13
Нет тренера, который бы добился больших успехов в ЛЕ, чем Унаи Эмери. И по результатам матчей, и по количеству выигранных трофеев. Поэтому, пожалуй, команда Эмери является одним из основных претендентов на победу в ЛЕ... Безусловно, что Эмери вместе с командой приложит максимальные усилия, используя свой опыт, знания, возможности, чтобы пополнить свою уникальную коллекцию ещё одним выигранным трофеем ЛЕ!
Gahi
Gahi
27 февраля в 09:29
Унаи Эмери  специалист с большим опытом работы с командами разного уровня и возможностью звездных игроков которые были в его командах  такие как Депортиво, Альмерия, Валенсия, Спартак, Севилья, ПСЖ, Арсенал, Вильярреал. Меньше всего он проработал в Спартаке 5,5 месяца после поражения 5-1 от Динамо он покинул свой пост об этом сообщил на пресс-конференции ген. Директор клуба Валерий Карпин об его отставке. Скорее всего это стало хорошей мотивацией через 1,5 месяца возглавив Севилью выигрывает с клубом подряд за три года 3 трофея Лиги Европы УЕФА. В июле 2020 доверив команду Вильярреал Унаи Эмери боссы клуба надеются с ним выиграть трофей, может так и будет, но на данный момент по словам самого Эмери Испания утрачивает доминирования в Европе особенно после поражения Барселоны от ПСЖ  1-4, но я верю в наш футбол. Хотел чтобы "Барселона победила". Может Динамо Киеву, удастся приложить все усилия, чтобы пройти Вильярреал, тем более команду возглавляет Мирча Луческу которому уже удавалось выигрывать трофей с Шахтёром. Удачи
mihaluch
mihaluch
27 февраля в 08:36
Эмери придётся попотеть.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
27 февраля в 08:03
Вот будет номер, если Эмери выиграет ЛЕ.
КЭТиК
КЭТиК
27 февраля в 07:54
Испанцы пройдут дальше.
beefs
beefs
27 февраля в 07:47
Соперника нужно хорошо изучить, выработать правильную тактику матча и победить...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
27 февраля в 07:37
Эмери был тренеришкой, пока игрочишко его не замотивировал ;)
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
27 февраля в 07:24
Мне эмери нравится,как тренер!
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