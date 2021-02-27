Сидорчук: «Эмери — большой специалист по ЛЕ, опытный стратег и тактик»

Капитан киевского «Динамо» прокомментировал итоги жеребьёвки 1/8 финала Лиги Европы, где украинский клуб сыграет с «Вильярреалом» .

На этом этапе Лиги Европы откровенно слабых команд уже нет. Все, кто пробился в 1/8, обладают либо высоким игровым уровнем, либо запредельной мотивацией и приличным составом. Поэтому ждать кого-то слабого или надеяться на слишком благосклонный жребий смысла не было.

«Вильярреал» — очень интересная и при этом довольно специфическая команда. Меньше, чем они, в чемпионате Испании проиграл только «Атлетико», но по числу ничьих «Вильярреал» далеко впереди других команд.

Это прагматичная и хорошо организованная команда с известным главным тренером. Унаи Эмери считается большим специалистом по Лиге Европы, он трижды выигрывал её с «Севильей» и выходил в финал с «Арсеналом». Для этого тренера нет секретов в еврокубковых сражения на стадии плей-офф, он опытный стратег и тактик.

Безусловно, мы очень подробно будем изучать «Вильярреал», но уже можно сказать, что у соперника очень серьёзный состав, в котором выделяются забивной форвард Жерар Морено, качественный вратарь Асенхо, а также опытные игроки Рауль Альбиоль и Дани Парехо.