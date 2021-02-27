Игрок «Далласа»: «Если Месси приедет играть в MLS, буду целовать ему ноги»

Нападающий «Далласа» , ранее выступавший за «Бенфику» и сборную Аргентины, в интервью изданию 90 min признался, что был бы счастлив переходу своего соотечественника, капитана «Барселоны» в клуб MLS .

Если он приедет играть в MLS , я буду целовать ему ноги. Когда меня вызывали в сборную, у меня была возможность делить поле с такими игроками, но играть против него — это совсем другое.

MLS приводили сюда Златана, Игуаина... Будем надеяться, что и Месси получит возможность.

Для Месси, как и для Криштиану, это возможность жить за пределами футбольного поля, быть обычным человеком. Я, вы, мы любим выходить поесть, ходить в кино, за покупками в супермаркет... и Соединённые Штаты готовы всё это предложить.