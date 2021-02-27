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Игрок «Далласа»: «Если Месси приедет играть в MLS, буду целовать ему ноги»

27 февраля 2021, 07:58

Нападающий «Далласа» Франко Хара, ранее выступавший за «Бенфику» и сборную Аргентины, в интервью изданию 90 min признался, что был бы счастлив переходу своего соотечественника, капитана «Барселоны» Лионеля Месси в клуб MLS.

Если он приедет играть в MLS, я буду целовать ему ноги. Когда меня вызывали в сборную, у меня была возможность делить поле с такими игроками, но играть против него — это совсем другое.

MLS приводили сюда Златана, Игуаина... Будем надеяться, что и Месси получит возможность.

Для Месси, как и для Криштиану, это возможность жить за пределами футбольного поля, быть обычным человеком. Я, вы, мы любим выходить поесть, ходить в кино, за покупками в супермаркет... и Соединённые Штаты готовы всё это предложить.

Форвард «Байера» Леон Бэйли недавно признался, что считает Криштиану Роналду лучшим футболистом, так как Месси слишком долго играет за один клуб.

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Все комментарии
gen.v3trov
gen.v3trov
27 февраля в 21:20
Да он похоже 3.14.ор
311
311
27 февраля в 12:52
Фу, ну и чёрт, мужику ноги целовать!)
juvenale
juvenale
27 февраля в 12:38
лучше повыше
nautilus163
nautilus163
27 февраля в 11:01
Там сейчас нигерам целуют! Для Лёни будет западло после нигеров лобызания ног принимать!
Arman A.
Arman A.
27 февраля в 10:33
Чудак с буквы Ч
Ironigor
Ironigor
27 февраля в 09:28
А может ты 3.14.ор !!!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
27 февраля в 09:26
У него наверное с оринтацией проблемы!
ЮЗИК
ЮЗИК
27 февраля в 08:49
Идиот какой-то
Maksat Karanov
Maksat Karanov
27 февраля в 08:45
Боюсь представить, что ему целовать будут если он в ЦСКА перейдёт😂👍
Остапчук 67
Остапчук 67
27 февраля в 08:10
Да он просто больной.
Q-J-G
Q-J-G
27 февраля в 08:09
Если некого целовать в этой жизни, то целуй ноги Месси....
Октябрь 1917
Октябрь 1917
27 февраля в 08:06
Просто дурень какой-то...
Василий 50
Василий 50
27 февраля в 08:04
А если он еще чего-то захочет, сделаешь?
Опасный хулиган
Опасный хулиган
27 февраля в 08:01
Хорошо хоть ноги, а не детородный орган
STVA 1
STVA 1
27 февраля в 08:00
Чюден человек
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