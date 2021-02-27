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Срна: «„Шахтёр“ получил очень сильную „Рому“. Оцениваю шансы как 50 на 50»

27 февраля 2021, 06:48
РомаЛоготип футбольный клуб Рома (Рим)-:-Логотип футбольный клуб Шахтёр (Донецк)Шахтёр11.03.2021 в 23:00 Не начался

Спортивный директор «Шахтёра» Дарио Срна прокомментировал итоги жеребьёвки 1/8 финала Лиги Европы для украинского клуба.

Когда доходишь до поздних этапов еврокубков, то, конечно, хочешь избежать встреч с топовыми соперниками, но рано или поздно ты их всё равно получишь. Поэтому я хотел «Динамо», «Гранаду», «Мольде», «Янг Бойз»… Но в итоге мы получили очень сильную «Рому», где работает наш бывший тренер. В последнее время нам везёт на встречи с тренерами, которые оставили след в «Шахтёре». Только что встречались с «Маккаби» Патрика фон Лиувена, а теперь вот будем играть с «Ромой» Паулу Фонсеки.

«Рома» – хороший соперник, который входит в четвёрку лучших клубов Италии. Нас ждёт очень тяжёлый поединок, но мы за последнее время набрались много опыта, в том числе и наши молодые футболисты, которые играли в полуфинале Лиги Европы, поэтому шансы оцениваю как 50 на 50.

Паулу Фонсека — это не только мой друг, но и друг нашего клуба. Большой тренер, который с «Шахтёром» выиграл семь трофеев за три года, а сегодня является наставником «Ромы». Мы дружим, но на поле, как вы знаете, друзей не бывает. Он будет биться за свою команду, мы – за свою. После второй игры посмотрим, кто окажется лучше, и обязательно поздравим друг друга.

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Все комментарии
mihaluch
mihaluch
27 февраля в 07:35
Рома конечно не подарок.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
27 февраля в 07:13
Значит, и шахту очень сильной считает, раз шансы 50 на 50...
Октябрь 1917
Октябрь 1917
27 февраля в 07:04
Надо проходить их.
КЭТиК
КЭТиК
27 февраля в 06:52
Все хотели Мольде получить.
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