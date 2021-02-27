Гвардиола: «Есть клубы, которые тратят больше, чем „Манчестер Сити“»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал распространённое мнение о том, что «горожане» добиваются успеха благодаря большим тратам на трансферном рынке.
Эта история всегда будет с нами. Многие журналисты говорят, что деньги — это единственная причина, по которой мы побеждаем. Мы готовы это принять. Но есть и другие клубы, которые тратят больше и обладают большим бюджетом, чем мы.
В последние 30-40 лет наш клуб не сталкивался с такой критикой, играя с элитными клубами. Но теперь она перешла к нам.
«Манчестер Юнайтед» побеждал, потому что тратил больше остальных. То же самое можно сказать про «Барселону» и «Реал». Я не считаю, что мы сильно отличаемся от мировой клубной элиты. Но мы должны смириться с этим и максимально хорошо делать свою работу.
Недавно сообщалось о том, что владельцы «Манчестер Сити» готовы предложить 5-летний контракт капитану «Барселоны» Лионелю Месси.
Причём здесь стоимость того или иного игрока сегодня, если новость именно о том, за сколько покупали?)
Понимаете, Гвардиолу обвиняют в том, что он много тратит на игроков. Так сказать, покупает их за большие деньги. Там не оценивается стоимость тех или иных игроков сегодня, не оценивается их совокупная стоимость - миллиард или может быть уже два (хотя с коронавирусом скорее всего уже гораздо меньше). Там речь именно о тратах. О стоимости покупки.
Вот в связи с этим, я и привёл Вам пример, что Ливерпуль может и стоит сегодня миллиард, но примерно половину оценочной стоимости состава составляют три игрока, за которых заплатили всего 100 миллионов.
Если у Гвардиолы Сити стоит сегодня два миллиарда, то это означает, что он потратил полмиллиарда, а оставшаяся разница - это развитие игроков под его началом.
Очень надеюсь, что мы с Вами теперь достигли полного взаимопонимания :)
Причём здесь стоимость того или иного игрока сегодня, если новость именно о том, за сколько покупали?)
Понимаете, Гвардиолу обвиняют в том, что он много тратит на игроков. Так сказать, покупает их за большие деньги. Там не оценивается стоимость тех или иных игроков сегодня, не оценивается их совокупная стоимость - миллиард или может быть уже два (хотя с коронавирусом скорее всего уже гораздо меньше). Там речь именно о тратах. О стоимости покупки.
Вот в связи с этим, я и привёл Вам пример, что Ливерпуль может и стоит сегодня миллиард, но примерно половину оценочной стоимости состава составляют три игрока, за которых заплатили всего 100 миллионов.
Если у Гвардиолы Сити стоит сегодня два миллиарда, то это означает, что он потратил полмиллиарда, а оставшаяся разница - это развитие игроков под его началом.
Очень надеюсь, что мы с Вами теперь достигли полного взаимопонимания :)
Мне кажется, это очевидные вещи. Хотя кому как, конечно.
Мне кажется, это очевидные вещи. Хотя кому как, конечно.
Вот и делайте выводы от относительно слов испанца и подумайте, кто тратит больше его.
Вот и делайте выводы от относительно слов испанца и подумайте, кто тратит больше его.