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Гвардиола: «Есть клубы, которые тратят больше, чем „Манчестер Сити“»

27 февраля 2021, 06:20

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал распространённое мнение о том, что «горожане» добиваются успеха благодаря большим тратам на трансферном рынке.

Эта история всегда будет с нами. Многие журналисты говорят, что деньги — это единственная причина, по которой мы побеждаем. Мы готовы это принять. Но есть и другие клубы, которые тратят больше и обладают большим бюджетом, чем мы.

В последние 30-40 лет наш клуб не сталкивался с такой критикой, играя с элитными клубами. Но теперь она перешла к нам.

«Манчестер Юнайтед» побеждал, потому что тратил больше остальных. То же самое можно сказать про «Барселону» и «Реал». Я не считаю, что мы сильно отличаемся от мировой клубной элиты. Но мы должны смириться с этим и максимально хорошо делать свою работу.

Недавно сообщалось о том, что владельцы «Манчестер Сити» готовы предложить 5-летний контракт капитану «Барселоны» Лионелю Месси.

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Все комментарии
311
311
27 февраля в 12:53
Ну и кто это?)
Pervomaez
Pervomaez
27 февраля в 11:41
Гвардиола Шарлатан и будет таким пока не возглавит середнячок и выиграет с ним что-то, а такие клубы как Бавария и мансити тренировать смогут многие
Тасманский дьявол
Тасманский дьявол
27 февраля в 11:36
Такие как Пеп, Клопп, Конте постоянно ноют и чем-то недовольны. Переоценённые специалисты, выехавшие на работе в клубах, где ни в чём нет дефицита. К тому же Мауру испытываю неприязнь, но признаю, что добиться победы в ЛЧ со скромным Порту тяжело, даже с большой долей везения. Зидана не считаю гением, но три ЛЧ это уровень, даже несмотря на ошибки судей в пользу Реала.
Qatar Airways
Qatar Airways ответ Pervomaez (раскрыть)
27 февраля в 11:19
Я удивлён, если честно.
Причём здесь стоимость того или иного игрока сегодня, если новость именно о том, за сколько покупали?)
Понимаете, Гвардиолу обвиняют в том, что он много тратит на игроков. Так сказать, покупает их за большие деньги. Там не оценивается стоимость тех или иных игроков сегодня, не оценивается их совокупная стоимость - миллиард или может быть уже два (хотя с коронавирусом скорее всего уже гораздо меньше). Там речь именно о тратах. О стоимости покупки.
Вот в связи с этим, я и привёл Вам пример, что Ливерпуль может и стоит сегодня миллиард, но примерно половину оценочной стоимости состава составляют три игрока, за которых заплатили всего 100 миллионов.
Если у Гвардиолы Сити стоит сегодня два миллиарда, то это означает, что он потратил полмиллиарда, а оставшаяся разница - это развитие игроков под его началом.
Очень надеюсь, что мы с Вами теперь достигли полного взаимопонимания :)
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
27 февраля в 10:51
В футбольных менеджерах разве что
Pervomaez
Pervomaez ответ Qatar Airways (раскрыть)
27 февраля в 10:44
А при чем здесь за сколько покупали, факт того или иного игрока на сегодня
Karkaz
Karkaz
27 февраля в 09:00
А какая разница, Сити всё равно один из лидеров по тратам.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
27 февраля в 08:54
Да, траты Манчестер Сити на усиления состава стали настоящим мемом. Но по крайней мере, есть еще ПСЖ с рекордными трансферами, "Барселона" которую довели до кризиса выплаты на зарплаты Месси и целая куча ненужных приобретений, "Реал", балансирующий на самом краю. Так ли важна для "Манчестер Сити" наличие суперзвезд в составе? Сами видели, что после травмы де Брюйне, не было особого нытья о потерях, а уверенная беспроигрышная серия и безоговорочное лидерство в таблице АПЛ. Думаю, что Гвардиола и с помощью просто качественных игроков, вроде Зинченко, может добиваться успехов.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
27 февраля в 08:26
Одним словом мешки!
Qatar Airways
Qatar Airways ответ Pervomaez (раскрыть)
27 февраля в 08:17
За тройку Салах-Мане-Фирмино Ливерпуль заплатил 100 миллионов евро. Сейчас эта тройка оценивается почти в полмиллиарда. Если состав Ливерпуля стоит миллиард, это же не значит, что они его за эту сумму и покупали.
Мне кажется, это очевидные вещи. Хотя кому как, конечно.
Qatar Airways
Qatar Airways
27 февраля в 08:14
В этом есть доля правды. Например, Гвардиола в Сити потратил меньше на трансферы, чем Аллегри в Ювентусе за то же время. Привычный стереотип, что туринский клуб берёт старых свободных агентов, рассыпается, когда начинаешь считать деньги. Аллегри потратил более 600 миллионов, Гвардиола между 500 и 600 (для особо эрудированных туринских поклонников напоминаю, что это за тот же период времени) миллионов. А Клопп, для сравнения, 250 миллионов всего.
Вот и делайте выводы от относительно слов испанца и подумайте, кто тратит больше его.
Pervomaez
Pervomaez
27 февраля в 07:51
Шарлатан пусть примет вестхем и покажет всему миру какой он супер тренер, и сразу станет как говорят уже не тот
Pervomaez
Pervomaez
27 февраля в 07:47
Не надо ля ля только 2 клуба у которых состав зашкаливает за лярд это мс и Ливерпуль
Остапчук 67
Остапчук 67
27 февраля в 07:05
Интересно, кто сейчас тратит больше?
Василий 50
Василий 50
27 февраля в 07:01
Не трынди, Лысый...
Против ЦСКА
Против ЦСКА
27 февраля в 06:57
Таких клубов нет.
Naim Nabiev 1
Naim Nabiev 1
27 февраля в 06:39
а интересно кто тратит больше Реал ? Барса? Бавария? так они и выигрывают ЛЧ а Сити еще мечтает
sv_1969
sv_1969
27 февраля в 06:37
Есть такие клубы
mihaluch
mihaluch
27 февраля в 06:33
Но и деньги не мало важный фактор.
VAN ARM
VAN ARM
27 февраля в 06:27
Не уверен в этом))))
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