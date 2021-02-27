Гвардиола: «Есть клубы, которые тратят больше, чем „Манчестер Сити“»

Главный тренер «Манчестер Сити» прокомментировал распространённое мнение о том, что «горожане» добиваются успеха благодаря большим тратам на трансферном рынке.

Эта история всегда будет с нами. Многие журналисты говорят, что деньги — это единственная причина, по которой мы побеждаем. Мы готовы это принять. Но есть и другие клубы, которые тратят больше и обладают большим бюджетом, чем мы.

В последние 30-40 лет наш клуб не сталкивался с такой критикой, играя с элитными клубами. Но теперь она перешла к нам.

«Манчестер Юнайтед» побеждал, потому что тратил больше остальных. То же самое можно сказать про «Барселону» и «Реал». Я не считаю, что мы сильно отличаемся от мировой клубной элиты. Но мы должны смириться с этим и максимально хорошо делать свою работу.