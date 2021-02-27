Николич: «ЦСКА не слаб, это очень хорошая команда»

Главный тренер «Локомотива» поделился впечатлениями после победы в матче 20-го тура РПЛ с ЦСКА (2:0).

Поздравляю команду с победой. Просто молодцы! Продолжили хорошую работу со сборов в первом матче с «Тамбовом» и сейчас. Очень важно было добыть сегодня победу.

Первый тайм провели очень хорошо, во втором чуть-чуть устали. С нами не было восьми игроков, каждый из которых может считаться игроком основы, но я доволен. Надо идти дальше. К сожалению, следующая игра только через девять дней – это для нас большой перерыв. Отдельно хочу похвалить атмосферу на стадионе, совсем по-другому ощущается, когда болельщики гонят команду вперёд.

ЦСКА не слаб, это очень хорошая команда. Мне жаль, что сейчас такая погода, из-за которой непросто играть. Мы не можем показывать всё, что наработали на сборах, но уже видно, что команда стала агрессивнее. Тем не менее нам ещё многое предстоит сделать.

Баринов заслужил выйти сегодня. Он много работал, мы между собой договорились, что, если Дима будет готов выйти сегодня, то выйдет. Так и вышло. Очень счастлив его возвращению.