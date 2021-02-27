Семак — о матче с «Ростовом»: «Должны были побеждать»

Главный тренер «Зенита» подвел итоги матча 20-го тура РПЛ с «Ростовом» (2:2).

Тяжелая игра. Сложно для нас складывалась, но сумели переломить ход матча, создали много голевых моментов. Но, к большому сожалению, два забитых мяча не позволили победить. Усложнили себе жизнь, естественно. Концовка ничего не предвещала. Достаточно обидные мячи, которые залетают после рикошетов, ошибки — всё это немножко портит впечатление от игры. Но в самом матче было много хороших моментов, должны были побеждать.

Что с Михаилом Кержаковым? Более точная информация появится завтра после обследования. Но, думаю, хорошего мало, раз вынужденная замена. Скорее всего, какое-то время пропустит, а какое точно — сможем сообщить после обследования.