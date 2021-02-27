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Семак — о матче с «Ростовом»: «Должны были побеждать»

27 февраля 2021, 19:47
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 2Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги матча 20-го тура РПЛ с «Ростовом» (2:2).

Тяжелая игра. Сложно для нас складывалась, но сумели переломить ход матча, создали много голевых моментов. Но, к большому сожалению, два забитых мяча не позволили победить. Усложнили себе жизнь, естественно. Концовка ничего не предвещала. Достаточно обидные мячи, которые залетают после рикошетов, ошибки — всё это немножко портит впечатление от игры. Но в самом матче было много хороших моментов, должны были побеждать.

Что с Михаилом Кержаковым? Более точная информация появится завтра после обследования. Но, думаю, хорошего мало, раз вынужденная замена. Скорее всего, какое-то время пропустит, а какое точно — сможем сообщить после обследования.

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Все комментарии
112910415
112910415
28 февраля в 06:45
впереди ещё 10 матчей, в которых - должны ...
oFANATo
oFANATo
27 февраля в 21:26
Учитывая что Ростов играл в меньшинстве...
Но игроки Ростова были против
berda2003
berda2003
27 февраля в 21:02
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    27 февраля в 20:57
    Ростов должен был не проиграть.
    mihaluch
    mihaluch
    27 февраля в 20:32
    Должны были но не обязаны.
    Аксинья
    Аксинья
    27 февраля в 20:30
    Сережа, а ведь с таким раскладом Дзюбу в споре бомбардиров Промес обгонит и займет второе место...после Соу))
    Q-J-G
    Q-J-G
    27 февраля в 20:23
    Должны...
    ... этого оказалось недостаточно для победы над "Ростовом"...
    112910415
    112910415
    27 февраля в 20:16
    Карпин будет возражать !
    Оновтун
    Оновтун
    27 февраля в 20:15
    Весна, а Семак с Мусаевым продолжают радовать.. Напоминают классическую пару дурачков-приятелей из американской комедии
    vovinho11
    vovinho11
    27 февраля в 20:08
    Побеждалка не далась
    Союзник противников
    Союзник противников
    27 февраля в 19:52
    В "битве" за титул Семак нес может-Гончар поможет!!!
    161регион
    161регион
    27 февраля в 19:52
    Семак:должны были поздравлять....
    Futurista
    Futurista
    27 февраля в 19:49
    Серожа))...побеждать должен был Ростов...
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