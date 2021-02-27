Тренер сборной России назвал самого уникального игрока команды по физике

Тренер сборной России по физической подготовке Владимир Паников назвал, кто в национальной команде самый уникальный игрок по физике.
Вряд ли открою секрет, назвав Головина. По действиям на скорости с мячом — топ. Чем больше таких в команде, тем лучше результат.
В текущем сезоне Головин провел за «Монако» 11 матчей, забил 4 гола и сделал 4 ассиста.
...у меня,если честно,сложилось впечатление,что "лучший комментарий" "дают" за количество слов в этом комментарии (извините,если кого обидел)...
Пы.Сы."лучший комментарий"просьба убрать из конкурса !!!
...у меня,если честно,сложилось впечатление,что "лучший комментарий" "дают" за количество слов в этом комментарии (извините,если кого обидел)...
Пы.Сы."лучший комментарий"просьба убрать из конкурса !!!
Для написания первого комментария под новостью особого ума не требуется, как говорится. В тоже время попасть в "лучший комментарий" - тут недостаточно фразы из трёх слов, коими и ограничиваются большинство их тех, кто старательно замалчивает о больших очках за первый комментарий.
А "Народный обозреватель" по вашей логике вообще закрыть нужно? А то там ещё больше очков начисляют, чем за "лучший комментарий".
Я не играю в КП. Для меня попадание в "лучший комментарий" или "Народный обозреватель" - это высокая оценка моего комментария, стимулирующая меня к дальнейшему творчеству и усовершенствованию. Вы предлагаете в таких как я убить это стремление только лишь потому, что не осиливаете конкуренцию в конкурсе? Почему такие как я, которым совершенно не интересен конкурс, но интересно общение на сайте и выражение своего мнения, должны страдать от тех, кто просто не может осилить конкурентную борьбу?
Правила же для всех едины - постройте стратегию, благодаря которой сможете победить. А если лично у Вас это не получается, так почему из-за этого должны пострадать другие пользователи сайта?
И небольшой вопрос напоследок, если позволите. Зачем вообще преимущество вип-статуса пользователю, чья длительная активность на сайте состоит лишь из ставок и комментариев из трёх слов?
Извините, что влез туда, в чём не участвую, но почитав жалобы и претензии, захотелось высказаться.
Для написания первого комментария под новостью особого ума не требуется, как говорится. В тоже время попасть в "лучший комментарий" - тут недостаточно фразы из трёх слов, коими и ограничиваются большинство их тех, кто старательно замалчивает о больших очках за первый комментарий.
А "Народный обозреватель" по вашей логике вообще закрыть нужно? А то там ещё больше очков начисляют, чем за "лучший комментарий".
Я не играю в КП. Для меня попадание в "лучший комментарий" или "Народный обозреватель" - это высокая оценка моего комментария, стимулирующая меня к дальнейшему творчеству и усовершенствованию. Вы предлагаете в таких как я убить это стремление только лишь потому, что не осиливаете конкуренцию в конкурсе? Почему такие как я, которым совершенно не интересен конкурс, но интересно общение на сайте и выражение своего мнения, должны страдать от тех, кто просто не может осилить конкурентную борьбу?
Правила же для всех едины - постройте стратегию, благодаря которой сможете победить. А если лично у Вас это не получается, так почему из-за этого должны пострадать другие пользователи сайта?
И небольшой вопрос напоследок, если позволите. Зачем вообще преимущество вип-статуса пользователю, чья длительная активность на сайте состоит лишь из ставок и комментариев из трёх слов?
Извините, что влез туда, в чём не участвую, но почитав жалобы и претензии, захотелось высказаться.