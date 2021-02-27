Тренер сборной России назвал самого уникального игрока команды по физике

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27 февраля 2021, 19:13

Тренер сборной России по физической подготовке Владимир Паников назвал, кто в национальной команде самый уникальный игрок по физике.

Вряд ли открою секрет, назвав Головина. По действиям на скорости с мячом — топ. Чем больше таких в команде, тем лучше результат.

В текущем сезоне Головин провел за «Монако» 11 матчей, забил 4 гола и сделал 4 ассиста.