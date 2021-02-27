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Тренер сборной России назвал самого уникального игрока команды по физике

27 февраля 2021, 19:13

Тренер сборной России по физической подготовке Владимир Паников назвал, кто в национальной команде самый уникальный игрок по физике.

Вряд ли открою секрет, назвав Головина. По действиям на скорости с мячом — топ. Чем больше таких в команде, тем лучше результат.

В текущем сезоне Головин провел за «Монако» 11 матчей, забил 4 гола и сделал 4 ассиста.

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Все комментарии
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
28 февраля в 01:33
Саша уникальный игрок, по крайней мере для России в наше время. Удачи Сашке и побольше таких Головиных во все команды нашего чемпионата.
1bear
1bear ответ Qatar Airways (раскрыть)
27 февраля в 22:31, ред.
согласен,давайте уберём на месяц и очки за первый комментарий,тем более,что это "смешное"количество 20,против 500 за лучший...
...у меня,если честно,сложилось впечатление,что "лучший комментарий" "дают" за количество слов в этом комментарии (извините,если кого обидел)...
Пы.Сы."лучший комментарий"просьба убрать из конкурса !!!
Qatar Airways
Qatar Airways ответ 1bear (раскрыть)
27 февраля в 21:58
Почитал просьбы как-то изменить начисление очков и у меня возник вопрос - а почему никто из тех, кого что-то не устраивает в правилах КП, не просит отменить большее количество начисленных очков за первый пост в новостной ветке? Это что-то мне сразу напомнило пословицу о соринке и бревне. Те бОльшие очки, которые некоторые пользователи собирают, они отменить не просят, а там, где не дотягиваются, то просят убрать.

Для написания первого комментария под новостью особого ума не требуется, как говорится. В тоже время попасть в "лучший комментарий" - тут недостаточно фразы из трёх слов, коими и ограничиваются большинство их тех, кто старательно замалчивает о больших очках за первый комментарий.

А "Народный обозреватель" по вашей логике вообще закрыть нужно? А то там ещё больше очков начисляют, чем за "лучший комментарий".

Я не играю в КП. Для меня попадание в "лучший комментарий" или "Народный обозреватель" - это высокая оценка моего комментария, стимулирующая меня к дальнейшему творчеству и усовершенствованию. Вы предлагаете в таких как я убить это стремление только лишь потому, что не осиливаете конкуренцию в конкурсе? Почему такие как я, которым совершенно не интересен конкурс, но интересно общение на сайте и выражение своего мнения, должны страдать от тех, кто просто не может осилить конкурентную борьбу?
Правила же для всех едины - постройте стратегию, благодаря которой сможете победить. А если лично у Вас это не получается, так почему из-за этого должны пострадать другие пользователи сайта?

И небольшой вопрос напоследок, если позволите. Зачем вообще преимущество вип-статуса пользователю, чья длительная активность на сайте состоит лишь из ставок и комментариев из трёх слов?

Извините, что влез туда, в чём не участвую, но почитав жалобы и претензии, захотелось высказаться.
Caniggia
Caniggia
27 февраля в 20:01
У Черчесова самый уникальный игрок во всех номинациях - это Жирков, которого он и на пенсии не собирается оставлять в покое.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
27 февраля в 19:37, ред.
Что характерно, тот у кого физика лучше - имеет максимально большое игровое время в чемпионате топ-5. Многие из остальных по этому параметру в топовых чемпионатах даже не потянут. Одна из причин неудач российской сборной и клубов.
d_fincher
d_fincher
27 февраля в 19:32
Технике? Или физике? Физика - Зобнин, с большим отрывом ото всех.
1bear
1bear
27 февраля в 19:32
просьба хотя бы на месяц убрать "лучший комментарий",тогда не будет разницы в очках для ставок на 50 000 и более,у большинства активно играющих за месяц выходит по 30-40 тысяч,а не 80-100....
mihaluch
mihaluch
27 февраля в 19:30
Да временами играет просто отлично.
beefs
beefs
27 февраля в 19:28
он хорош только травмозависим...
Cat01
Cat01
27 февраля в 19:14
Это игрок просто супер
Anisovich
Anisovich
27 февраля в 19:14
В сборной этого не видно.
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