Семак: «„Ростов“ играет в современный футбол»

Наставник «Зенита» дал комментарий перед матчем 20-го тура РПЛ с «Ростовом».

Выход Азмуна и Барриоса в стартовом составе? Они не готовы играть 90 минут, поэтому они выходят в основе, чтобы мы могли сделать замены во втором тайме. Тогда уже будет непонятно, на сколько их хватит.

Есть команды, которые играют в очень закрытый футбол, обороняются очень низко. Но «Ростов» играет в современный футбол, старается играть высоко, прессингует. Такие матчи всегда складываются интересно. Поэтому с ними приятно играть.