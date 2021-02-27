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Семак: «„Ростов“ играет в современный футбол»

27 февраля 2021, 16:40
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 2Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

Наставник «Зенита» Сергей Семак дал комментарий перед матчем 20-го тура РПЛ с «Ростовом».

Выход Азмуна и Барриоса в стартовом составе? Они не готовы играть 90 минут, поэтому они выходят в основе, чтобы мы могли сделать замены во втором тайме. Тогда уже будет непонятно, на сколько их хватит.

Есть команды, которые играют в очень закрытый футбол, обороняются очень низко. Но «Ростов» играет в современный футбол, старается играть высоко, прессингует. Такие матчи всегда складываются интересно. Поэтому с ними приятно играть.

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Все комментарии
Konst56
Konst56
27 февраля в 21:37
А нам то как приятно
berda2003
berda2003
27 февраля в 18:53
    ДСА
    ДСА
    27 февраля в 18:18
    Играют в современный дворовой футбол.
    ABir
    ABir
    27 февраля в 17:28
    Посмотрим по окончании матча
    mihaluch
    mihaluch
    27 февраля в 17:09
    Ростов проигрывает тоже современно.
    Трезвый повар
    Трезвый повар
    27 февраля в 17:09
    Ростов играет в тот футбол который позволяет бюджет. Периодически продаём игроков основы и на их место берём свободных агентов или молодых игроков которые не играют за основы своих клубов
    Самая дорогая покупка Ростова в последние годы в пределах 3 евролямов
    ermak6848
    ermak6848
    27 февраля в 17:02
    не надо петь " соловья " Серёжа - " рыбине " Карпину Валере...
    sv_1969
    sv_1969
    27 февраля в 16:48
      shlomo
      shlomo
      27 февраля в 16:46
      С Ростовом как раз все понятно, а вот в какой футбол играет Зенит??????
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