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Глушаков: «В мыслях мелькает сборная и Евро. Есть к чему стремиться»

27 февраля 2021, 19:54
ХимкиЛоготип футбольный клуб Химки2 : 1Логотип футбольный клуб УфаУфаМатч завершен

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков прокомментировал победу над «Уфой» (2:1) в матче 20-го тура РПЛ.

Важно, что начали оставшуюся часть сезона с победы. «Уфа» – крепкий орешек, неважно, где с ними играть – дома или в гостях – всегда непросто. Мы подошли к рестарту сезона с потерями – травмы и другие причины.

В игре на Кубок было удаление в самом начале, потом пенальти, все это сыграло свою роль, хотя у нас, конечно, изначально было большое желание пройти дальше. Самое главное, что мы сделали выводы и сегодня показали свой уровень. Победили за счет самоотдачи, командной игры и тренерской установки.

Сегодня наш тренер немного приболел, не смог быть на скамейке, поэтому желаю ему поскорее поправиться и поздравляю с победой. В ситуации с голом оказался в нужном месте в нужное время, развивалась контратака, видел, что может быть хороший прострел, возник небольшой сумбур в штрафной, и мне оставалось только положить мяч в сетку.

Слежу ли за тем, что догнали «Локо» и «Рубин»? В таблицу не заглядываем, идем от матча к матчу. Сейчас команде удалось поймать кураж, поэтому надо двигаться дальше и не смотреть на другие клубы. Потихоньку нужно набирать свои очки, а в конце уже посмотрим, где окажемся.

Даже не хотелось бы, чтобы пошла эта волна обсуждений наших результатов, что мы идем вверх. В других клубах тоже весело, пусть лучше о них говорят, а нам лучше не отвлекаться на внешний фон.

Что касается личных планов, то в мыслях иногда мелькает сборная и Евро, так что есть к чему стремиться!

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Все комментарии
За адекватность
За адекватность
27 февраля в 22:20
"в мыслях иногда мелькает сборная и Евро,"
ЮЗИК
ЮЗИК
27 февраля в 21:45
Его опыт мог бы пригодится сборной
Ironigor
Ironigor
27 февраля в 21:23
Оставь свои фантазии насчёт сборной при себе . И лучше вслух неозвучивай , умнее казаться будешь !!!
sv_1969
sv_1969
27 февраля в 20:29
Завязывай курить Дениска!
drug01
drug01
27 февраля в 20:17
О сборной рано думать
Leha-ha50
Leha-ha50
27 февраля в 20:09
Про сборную можно забыть уже.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ 161регион (раскрыть)
27 февраля в 20:07
Уже тосковал по Промесу в бане...
161регион
161регион
27 февраля в 19:55
А баня не мелькает в мыслях???
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