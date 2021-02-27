Глушаков: «В мыслях мелькает сборная и Евро. Есть к чему стремиться»

Полузащитник «Химок» прокомментировал победу над «Уфой» (2:1) в матче 20-го тура РПЛ .

Важно, что начали оставшуюся часть сезона с победы. «Уфа» – крепкий орешек, неважно, где с ними играть – дома или в гостях – всегда непросто. Мы подошли к рестарту сезона с потерями – травмы и другие причины.

В игре на Кубок было удаление в самом начале, потом пенальти, все это сыграло свою роль, хотя у нас, конечно, изначально было большое желание пройти дальше. Самое главное, что мы сделали выводы и сегодня показали свой уровень. Победили за счет самоотдачи, командной игры и тренерской установки.

Сегодня наш тренер немного приболел, не смог быть на скамейке, поэтому желаю ему поскорее поправиться и поздравляю с победой. В ситуации с голом оказался в нужном месте в нужное время, развивалась контратака, видел, что может быть хороший прострел, возник небольшой сумбур в штрафной, и мне оставалось только положить мяч в сетку.

Слежу ли за тем, что догнали «Локо» и «Рубин»? В таблицу не заглядываем, идем от матча к матчу. Сейчас команде удалось поймать кураж, поэтому надо двигаться дальше и не смотреть на другие клубы. Потихоньку нужно набирать свои очки, а в конце уже посмотрим, где окажемся.

Даже не хотелось бы, чтобы пошла эта волна обсуждений наших результатов, что мы идем вверх. В других клубах тоже весело, пусть лучше о них говорят, а нам лучше не отвлекаться на внешний фон.

Что касается личных планов, то в мыслях иногда мелькает сборная и Евро, так что есть к чему стремиться!