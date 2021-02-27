Ганчаренко: «И в обороне, и в атаке сыграли неплохо, но в итоге проиграли»

Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко поделился мыслями после поражения в матче 20-го тура РПЛ с «Локомотивом» (0:2).
«Локомотиву» нельзя давать преимущество, особенно в начале встречи. К сожалению, мы это сделали, после чего игра пошла в русле, удобном сопернику. Но мы продолжали обороняться и неплохо играли в атаке. Этого не хватило, чтобы перевернуть ход матча. Достаточно странная игра: и в обороне, и в атаке сыграли неплохо, но в итоге проиграли. Бывают и такие матчи.
Влашич и Рондон у нас были в списке пенальтистов, Влашич подошёл раньше. Появление Рондона – конкуренция для Чалова и Шкурина. Мы взяли его как опытного нападающего, способного приносить пользу.
Слухи о вспышке коронавируса в ЦСКА? Надо читать новости на официальном сайте. Пресс-конференция не то место, где нужно обсуждать, почему нет того или иного футболиста.
Локо с заслуженной победой!!! А нам терпения и дождаться возвращения выходца из Беловежской пущи на родину.
Всем здоровья.
Локо с заслуженной победой!!! А нам терпения и дождаться возвращения выходца из Беловежской пущи на родину.
Всем здоровья.
Получается, со слов Гончаренко, если сыграли везде неплохо, то не надо делать никаких выводов, никаких изменений, ничего не надо делать, а ожидать, когда повезёт...
Получается, со слов Гончаренко, если сыграли везде неплохо, то не надо делать никаких выводов, никаких изменений, ничего не надо делать, а ожидать, когда повезёт...