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Ганчаренко: «И в обороне, и в атаке сыграли неплохо, но в итоге проиграли»

27 февраля 2021, 21:27
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)2 : 0Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко поделился мыслями после поражения в матче 20-го тура РПЛ с «Локомотивом» (0:2).

«Локомотиву» нельзя давать преимущество, особенно в начале встречи. К сожалению, мы это сделали, после чего игра пошла в русле, удобном сопернику. Но мы продолжали обороняться и неплохо играли в атаке. Этого не хватило, чтобы перевернуть ход матча. Достаточно странная игра: и в обороне, и в атаке сыграли неплохо, но в итоге проиграли. Бывают и такие матчи.

Влашич и Рондон у нас были в списке пенальтистов, Влашич подошёл раньше. Появление Рондона – конкуренция для Чалова и Шкурина. Мы взяли его как опытного нападающего, способного приносить пользу.

Слухи о вспышке коронавируса в ЦСКА? Надо читать новости на официальном сайте. Пресс-конференция не то место, где нужно обсуждать, почему нет того или иного футболиста.

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Все комментарии
112910415
112910415
28 февраля в 06:57
хм ... в первом тайме тоже хорошо играли ?
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
28 февраля в 04:47
Что это чудо картофельное несет ?
isamsn
isamsn
28 февраля в 00:05
С Гончаренка как с гуся вода...Полный ноль и неудачник. Ни состав игроков подобрать , ни организовать игру.
STVA 1
STVA 1
27 февраля в 23:30
Болелам Коняшек надо срочно звонить Газизову чтобы устроил Витька в Уфу))
Alexnvr
Alexnvr
27 февраля в 23:29
Ханчаренко должен быть уволен (с)
Comentarios
Comentarios
27 февраля в 23:21
Прям борьба с собственными ошибками.
Беспределов
Беспределов
27 февраля в 23:05
Странное заявление
ЮЗИК
ЮЗИК
27 февраля в 22:53
Похоже его скоро уволят
25процентный клоун
25процентный клоун
27 февраля в 22:44
Витя, Уфа ждёт, армейцы уже сыты
Ironigor
Ironigor
27 февраля в 22:43
После его пресс - конференций мне иногда кажется что у него с серым веществом то которое в черепной коробке проблемы , как можно было сказать про защиту что она сыграла неплохо???? И это уже же не в первый раз. Выводов никаких не делается. А воз и ныне там. Всем здоровья и добра !!!
Futurista
Futurista ответ За адекватность (раскрыть)
27 февраля в 22:29
Ганчаренко лекцию Бендера не слушал и отказывается признавать, что играли плохо)...
За адекватность
За адекватность
27 февраля в 22:28
Короче говоря...
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
27 февраля в 22:25
Работай тренер! Движение верное. Через тернии к звёздам!
Союзник противников
Союзник противников
27 февраля в 22:22
Давно не цитировал :"Мы недавно с другом Васей отдыхали на турбазе,он из речки не вылазил,как с утряшку саданул;что нам рифы,что нам мели-отдыхали,как хотели,возмужали,загорели!Правда Вася утонул...".
Q-J-G
Q-J-G
27 февраля в 22:18
Так не бывает, чтобы, и в обороне неплохо, и в атаке неплохо, но проиграли...

Получается, со слов Гончаренко, если сыграли везде неплохо, то не надо делать никаких выводов, никаких изменений, ничего не надо делать, а ожидать, когда повезёт...
Leha-ha50
Leha-ha50
27 февраля в 22:08
Мы играли хорошо, но не повезло - любимая отговорка Ганчаренко. Сыграли неважно. Васин - герой вашего , т.е. не нашего времени. Витя в защите , жди беды . Так впрочем и случилось. Во втором тайме армейцы вдвоем прибегали его страховать, оголяя другие зоны. Стартовый состав тоже вызвал много вопросов. Ахметов просто запарил своими мини футбольными штучками, все его попытки финтить стоя на месте заканчивались потерей. Опорная зона просто отсутствует. Были моменты конечно, но не забили. Счет на табло, Витя , как ни странно доволен игрой, три очка уехали на паровозе.
Локо с заслуженной победой!!! А нам терпения и дождаться возвращения выходца из Беловежской пущи на родину.
Всем здоровья.
dzvinka
dzvinka
27 февраля в 22:03
"Пресс-конференция не то место, где нужно обсуждать, почему нет того или иного футболиста."
всмысле... а где это обсуждать? возле падика?))) ахахаха
particular
particular
27 февраля в 21:56
"И в ..., и в ..., но в итоге..." Сказанные слова, как формула непотопляемости ВМГ...
bratskij
bratskij
27 февраля в 21:54
Вали уже в свою бульбашию коментатор. Достал уже.
sir_Alex
sir_Alex
27 февраля в 21:52
Равная, в целом, игра.
ABir
ABir
27 февраля в 21:44
Играли две примерно равные команды, неплохо играли, но два классных удара решили исход матча в пользу железных
oFANATo
oFANATo
27 февраля в 21:35
Хорошо что и зенит потерял очки с Ростовом...
Konst56
Konst56
27 февраля в 21:34
Я тоже думаю неплохо... так держать!
mihaluch
mihaluch
27 февраля в 21:33
Дык батенька забивать надо.
STVA 1
STVA 1
27 февраля в 21:29
Во чешет Витя!
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