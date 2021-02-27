Ганчаренко: «И в обороне, и в атаке сыграли неплохо, но в итоге проиграли»

Главный тренер ЦСКА поделился мыслями после поражения в матче 20-го тура РПЛ с «Локомотивом» (0:2).

«Локомотиву» нельзя давать преимущество, особенно в начале встречи. К сожалению, мы это сделали, после чего игра пошла в русле, удобном сопернику. Но мы продолжали обороняться и неплохо играли в атаке. Этого не хватило, чтобы перевернуть ход матча. Достаточно странная игра: и в обороне, и в атаке сыграли неплохо, но в итоге проиграли. Бывают и такие матчи.

Влашич и Рондон у нас были в списке пенальтистов, Влашич подошёл раньше. Появление Рондона – конкуренция для Чалова и Шкурина. Мы взяли его как опытного нападающего, способного приносить пользу.