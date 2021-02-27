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Рахимов: «Мы пропустили в простой ситуации»

27 февраля 2021, 16:47
ХимкиЛоготип футбольный клуб Химки2 : 1Логотип футбольный клуб УфаУфаМатч завершен

Наставник «Уфы» Рашид Рахимов отреагировал на поражение от «Химок» (1:2) в матче 20-го тура РПЛ.

Изначально было понятно, что в таком матче на тяжелом поле будет сложно отыгрываться команде, которая пропустит первой. Мы пропустили в простой ситуации, меня удивило, что мы не были готовы к этому. После этого долго приходили в себя и пропустили второй мяч.

Такое будет происходить, но реагировать нужно по-другому. Не должно быть хаоса, нельзя терять дисциплину. У нас это произошло. Ребята старались, создавали моменты, пытались прибавить, но, к сожалению, забить раньше не удалось. Отсюда поражение. Надо разбираться с ошибками и с реакцией на пропущенные голы.

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Все комментарии
mihaluch
mihaluch
27 февраля в 18:12
Всякое бывает в футболе.
Leha-ha50
Leha-ha50
27 февраля в 17:27
Первые тридцать минут Уфа смотрелась очень даже прилично, а потом подсели, хозяева в конце первого тайма придавили гостей. Второй тайм играли так же , как концовку первого. Уфа встрепенулась только после пропущенного гола, но ошибка в обороне привела и ко второму голу. Удаление у хозяев вселило надежду на удачный исход для гостей, но гости сподобились лишь на один ответный гол.
В целом Химки были острее и победили заслуженно.
Всем здоровья.
beefs
beefs
27 февраля в 17:21
не нужно пропускать, а нужно забивать....
drug01
drug01
27 февраля в 17:15
Счёт по игре
КЭТиК
КЭТиК
27 февраля в 17:13
Химкам плюс, Уфе минус.
STVA 1
STVA 1
27 февраля в 16:55, ред.
С приходом Рахимова Уфа преобразились и в первую очередь в защите!Рашид всегда уделял большое внимание игре в обороне! Но не срослось(
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
27 февраля в 16:48
Всякое же бывает...
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