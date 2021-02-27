Рахимов: «Мы пропустили в простой ситуации»

Наставник «Уфы» отреагировал на поражение от «Химок» (1:2) в матче 20-го тура РПЛ .

Изначально было понятно, что в таком матче на тяжелом поле будет сложно отыгрываться команде, которая пропустит первой. Мы пропустили в простой ситуации, меня удивило, что мы не были готовы к этому. После этого долго приходили в себя и пропустили второй мяч.

Такое будет происходить, но реагировать нужно по-другому. Не должно быть хаоса, нельзя терять дисциплину. У нас это произошло. Ребята старались, создавали моменты, пытались прибавить, но, к сожалению, забить раньше не удалось. Отсюда поражение. Надо разбираться с ошибками и с реакцией на пропущенные голы.