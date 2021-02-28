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Романцев: «Я расстроюсь, если Тедеско всё бросит на полпути и уйдёт»

28 февраля 2021, 18:51

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев рассказал, согласен ли он с Александром Пановым, недавно заявившим, что сегодня Доменико Тедеско – один из самых интересных тренеров российского чемпионата.

А почему бы и нет? Это прежде всего специалист со своими взглядами на футбол, профессию. Он привез с собой что-то новое, чем не похож на некоторых коллег-гастарбайтеров.

К тому же Доменико молод, амбициозен и пока не до конца реализовал себя в «Спартаке». И я расстроюсь, если он все бросит на полпути и уйдет. Но, думаю, если весной команда заиграет, то Тедеско останется. Хотя многое здесь будет зависеть и от руководства клуба.

Ранее «Спартак» потерпел четвертое поражение подряд, уступив на своем поле «Рубину» (0:2).

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
01 марта в 00:30
Почему на полпути то ???
Изначально :
15 октября 2019
"Тедеско возглавил «Спартак». Контракт – до мая 2021 года."
Нет никакого "полпути"...поработал...через 2 месяца домой...
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
28 февраля в 21:24
Только не уходи в запой
mihaluch
mihaluch
28 февраля в 20:48
Не сроднились Тедескеко со Спартаком.
Romkurch
Romkurch
28 февраля в 20:29
Нужно дать Тедеско поработать.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
28 февраля в 19:52
А с какой стати эта команда заиграет? Он сказал, что уходит, возможно в Германии уже есть вариант.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
28 февраля в 19:23
Не суждено сбыться мечтам рыбака, Тедеска будет прыгать у себя в Германии.
STVA 1
STVA 1
28 февраля в 19:13
Он с НГ пускает пыль в глаза))
yrasikos22
yrasikos22
28 февраля в 19:00
Было бы че бросать если ничего не зделано,заработал и уехал....
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
28 февраля в 18:57
Ещё нечего не потеряно!
волгодон 2
волгодон 2
28 февраля в 18:56
ещё полпути впереди,а злые языки уже гонят прочь румына
Aris
Aris
28 февраля в 18:55
Олег Иванович, он давно уже все бросил! Приехал за отступными......
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