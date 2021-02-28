Романцев: «Я расстроюсь, если Тедеско всё бросит на полпути и уйдёт»

Бывший главный тренер «Спартака» рассказал, согласен ли он с Александром Пановым, недавно заявившим, что сегодня – один из самых интересных тренеров российского чемпионата.

А почему бы и нет? Это прежде всего специалист со своими взглядами на футбол, профессию. Он привез с собой что-то новое, чем не похож на некоторых коллег-гастарбайтеров.

К тому же Доменико молод, амбициозен и пока не до конца реализовал себя в «Спартаке». И я расстроюсь, если он все бросит на полпути и уйдет. Но, думаю, если весной команда заиграет, то Тедеско останется. Хотя многое здесь будет зависеть и от руководства клуба.