Романцев: «Я расстроюсь, если Тедеско всё бросит на полпути и уйдёт»

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев рассказал, согласен ли он с Александром Пановым, недавно заявившим, что сегодня Доменико Тедеско – один из самых интересных тренеров российского чемпионата.
А почему бы и нет? Это прежде всего специалист со своими взглядами на футбол, профессию. Он привез с собой что-то новое, чем не похож на некоторых коллег-гастарбайтеров.
К тому же Доменико молод, амбициозен и пока не до конца реализовал себя в «Спартаке». И я расстроюсь, если он все бросит на полпути и уйдет. Но, думаю, если весной команда заиграет, то Тедеско останется. Хотя многое здесь будет зависеть и от руководства клуба.
Ранее «Спартак» потерпел четвертое поражение подряд, уступив на своем поле «Рубину» (0:2).
Изначально :
15 октября 2019
"Тедеско возглавил «Спартак». Контракт – до мая 2021 года."
Нет никакого "полпути"...поработал...через 2 месяца домой...
Изначально :
15 октября 2019
"Тедеско возглавил «Спартак». Контракт – до мая 2021 года."
Нет никакого "полпути"...поработал...через 2 месяца домой...